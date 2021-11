Le Barça joue beaucoup contre Benfica, au niveau sportif et économique dans une saison 2021/22 difficile

22/11/2021

Le à 17:35 CET

FC Barcelone – Benfica ce mardi au Camp Nou (21h00) est la clé pour l’équipe de Xavi Hernández sur le plan sportif, mais C’est aussi transcendantal pour le Barça d’un point de vue économique, car le club joue une part juteuse des prévisions de revenus qu’il avait budgétisées. Le plan du conseil d’administration est que l’équipe joue, au moins, les quarts de finale de la compétition.

Le Barça ne peut pas assurer la deuxième place de son groupe en récoltant un match nul contre Benfica, puisqu’il doit jouer au Bayern Munich lors de la dernière journée. Il n’entrerait pas dans les 2,8 millions d’euros qu’implique la victoire, mais au moins il récolterait 930 000 euros supplémentaires, et aurait 7 points, pour 5 de Benfica qui affronte le Dinamo Kiev. Tout resterait en l’air en fonction des résultats de ces deux rencontres.

En revanche, avec une victoire à Barça-Benfica, même au minimum, il se qualifierait automatiquement deuxième du groupe et, surtout, il assurerait la 9,6 millions ce qui implique d’être dans le tirage au sort des huitièmes de finale de la meilleure compétition européenne. On parle des caisses pressées des Blaugrana recevant entre 10,5 et 12,4 millions d’euros.

Une défaite mortelle

En revanche, une défaite, en plus des dommages sportifs causés par le fait de ne pas pouvoir rivaliser avec les meilleurs d’Europe dans la dernière ligne droite de la Ligue des champions, impliquerait un coup économique très dur. Dans les calculs du budget azulgrana, la première équipe conteste, au moins, les quarts de finale. La qualification pour ce tour signifie entrer 10,6 millions d’euros supplémentaires.

Dès lors, une défaite contre Benfica impliquerait une élimination prématurée qui priverait le Barça de la Ligue des champions. avec un coût économique compris entre 21,1 et 26,6 millions d’euros, par rapport à leurs calculs initiaux, uniquement en termes de victoires par match et de participation à ces deux premiers tours à élimination directe.

Les revenus de chaque phase des Champions

Les échelles de revenus établies par l’UEFA pour la Ligue des champions 2021/22 sont les suivantes :

Phase de groupes: 15,64 millions d’euros par équipe pour participer. De plus, pour chaque victoire 2,8 millions sont inscrits et pour chaque tirage 930 000 €. Les matchs avec défaite ne génèrent pas de revenus. Qualification pour les huitièmes de finale : 9,6 millions.Classement pour les quarts de finale : 10,6 millions.Qualification pour les demi-finales : 12,5 millions.Qualification pour la finale : 15,5 millions.Champions des champions : 4,5 millions.

Les prix pour le coefficient et le Market Pool

En outre, L’UEFA alloue 600 millions d’euros à répartir selon le coefficient de chaque équipe, en tenant compte de la trajectoire de chaque club dans la compétition au cours des 10 dernières années. Celui avec le coefficient le plus bas recevra 1 137 millions et celui avec le plus haut, 36,38.

Un autre concept est celui de Market Pool, pour lequel il y a un autre sac de 300 millions d’euros à distribuer. Dans ce cas, les audiences télévisuelles et les droits sont pris en compte. Les clubs ne sauront pas combien d’argent ils engagent jusqu’à ce que le calcul soit fait à la fin de la saison, mais force est de constater qu’une élimination préalable pénalise sérieusement ces revenus.