Le Barça joue un ticket pour le Final Four avec une carte

05/04/2021 à 06:30 CEST

Le jour de la vérité est arrivé. Ce mardi soir, le basket du Barça fêtera le retour en Final Four sept ans plus tard ou ruminera sur l’une des plus grosses déceptions de ces derniers temps pour un projet ambitieux dans lequel il y a beaucoup d’illusions.

C’est le “ péché ” des deux défaites contre une équipe sensationnelle comme Zenit. Sous les ordres de l’ancien entraîneur du Barça Xavi Pascual, l’équipe russe a remporté la chance de marquer l’histoire lors de sa deuxième participation à l’Euroligue.

Tout sera décidé aux Palaos à huis clos à 21h00. (DAZN) dans un match où ils ne pourront pas refaire le mauvais départ du quatrième match à Saint-Pétersbourg (25-11 en 8 ‘) ni l’excès de «voitures dans le garage»; en souvenir de la phrase mythique de Pesic (40 rebonds de Zenit pour seulement 26 des Catalans).

Mirotique, motivé

Professionnel et engagé au Barça dès le premier jour comme s’il avait grandi à La Masia, Nikola Mirotic brûle avec l’envie d’effacer ses quatre mauvais matchs mardi dans cette série et dirigez l’équipe comme d’habitude.

Mirotic, Calathes et Abrines sont très importants au Barça

| JAVI FERRÁNDIZ

Dans une saison compliquée par son positif pour Covid et le problème personnel qu’il a subi à la fin de l’année dernière, celui de Podgorica doit donner le meilleur de lui-même. Mais pas seulement lui. Brandon Davies doit être le seul dans les trois premiers matchs, Àlex Abrines doit aider davantage pour marquer, l’équipe a besoin du meilleur Nick Calathes et la défense doit être pratiquement parfaite.

‘Facteur Pangos’

La série est jouée au rythme qu’ils marquent Kevin Pangos sur le court et Pascual sur le banc. Après avoir passé l’année dernière en blanc en raison d’un problème à l’orteil et avoir quitté le Barça par la porte arrière, le Canadien a retrouvé le niveau avec lequel il s’émerveillait de Zalgiris sous les ordres de Jasikevicius et soumet Calathes.

En fait, le Lituanien a essayé même avec Victor Claver d’arrêter celui de l’Ontario. Freiner la production de Pangos Et à tout le moins, correspondre à l’intensité des Russes signifiera acheter beaucoup de billets pour la fête de Cologne.

Mobilité intérieure

Bien que n’ayant pu compter sur le Polonais Mateusz Ponitka ou le Lituanien Arturas Gudaitis pendant toute la série après s’être blessé lors du premier match, le Zenit a été réarmé avec une interprétation parfaite du changement des serrures et la mobilité de ses intérieurs à l’exception de Tarik Black.

En ce sens, les deux Alex Poythress comme le ‘exACB’ Will Thomas ils font des ravages du périmètre avec des pénétrations et des coupes. Cependant, tout revient à égaliser l’intensité de Zenit et à récupérer du jeu la ligne perdue après la conquête de la Copa del Rey.