11/09/2021 à 21:48 CEST

Le FC Barcelone a imposé sa loi défensive pour vaincre Valence Basket par 87-68 dans la première demi-finale de la Supercoupe Endesa qui se déroule ce week-end au Santiago Martín de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

FCB

VAL

FC BARCELONE, 87

(28 + 17 + 22 + 20): Nick Calathes (4), Cory Higgins (13), Nigel Hayes (7), Nikola Mirotic (7), Pierre Oriola (5) -cinq partants-, Nicolás Laprovittola (9), Brandon Davies, Àlex Abrines (3), Rolands Smits (10), Kyle Kuric (2), Sergi Martínez (2) et Rokas Jokubaitis (10).

PANIER VALENCE, 68

(16 + 12 + 16 + 24): Martin Hermanssson (11), Guillem Ferrando (3), Jaime Pradilla (10), Víctor Claver, Bojan Dubljevic (6) -5 partants-, Klemen Prepelic (9), Sam Van Rosson (3), Josep Puerto (11), Mike Tobey (9), Millán Jiménez (3) et Gonzalo Bressan.

ARBITRES

Carlos Peruga, Luis Miguel Castillo et Martín Caballero. xxxx

INCIDENTS

Première demi-finale de la Supercoupe de basket-ball masculin Endesa jouée devant xxxx spectateurs au Pavillon des Sports Santiago Martín de Tenerife (San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife).

Par conséquent, l’équipe dirigée par Sarunas Jasikevicius aura ce dimanche une belle occasion de briser une sécheresse de six ans dans ce tournoi contre le vainqueur de l’autre demi-finale sera jouée ensuite par l’hôte Lenovo Tenerife et le Real Madrid.

Au retour un an plus tard sur la piste où il bat Baskonia en demi-finale et chute en finale contre la boîte blanche, l’équipe azulgrana est sortie très excitée dans les tâches défensives contre un rival avec de nombreuses pertes dans lequel ils devraient avoir des minutes de qualité non seulement les déjà habituels Josep Puerto et Jaime Pradilla, mais aussi Guillem Ferrando et Millán Jiménez.

Et c’est qu’ils n’étaient pas dus à divers problèmes physiques Nenad Dimitrijevic, Louis Labeyrie et Jasiel Rivero, tandis que Klemen Prrepelic et Mike Tobey sont arrivés entre coton après avoir raté une bonne partie de la pré-saison.

Conscient de cela, Jasikevicius a été très clair sur l’importance de “noyer” les Valenciens et pour cela, il a conçu une défense pressante parfois et très intense vers la ligne de passe qui a causé 10 défaites au désespoir du nouvel entraîneur Joan Peñarroya.

Valencia Basket à court d’idées en attaque

| .

Donc, de 3-8 en faveur de la ‘taronja’ après deux paniers de Martin Hermannsson et un de Bojan Dubljevic est allé à 19-8 avec une séquence de 16-0 sur des interceptions défensives dirigé par Higgins et Hayes.

Le match était déjà rompu et un excellent Brandon Davies a piqué la blessure d’un Valencia Basket qui a clôturé le premier quart-temps avec 12 points et même aurait pu être plus si Kuric avait marqué un triplé sur la corne (28-16).

Le deuxième trimestre s’inscrit dans la continuité de cette même dynamique, avec un Brandon Davies qui a profité de l’absence temporaire de Mike Tobey (un vieux rêve de la section barcelonaise) de continuer à augmenter ses chiffres (11 points à la mi-temps) et d’établir le revenu le plus élevé jusqu’à présent, un scandaleux 43-23 après quatre minutes de pause.

Calathes, au sommet malgré le net avantage du Barça

| .

Au moins, Peñarroya a poussé ses joueurs à se resserrer un peu en défense pour rendre le jeu offensif du Barça plus difficile. Et ils n’y sont parvenus que de manière éphémère avec un 0-5 qui n’avait pas de continuité et ainsi de suite. l’équateur a été atteint avec un net 45-28 et avec le sentiment que la demi-finale était déjà pratiquement « chantée ».

Le seul point négatif de cette première partie dans une clé du Barça est que, malgré un bon arrêt dans la dernière ligne droite du deuxième quart-temps, Mirotic n’a toujours pas compris. Il s’est rendu aux vestiaires avec zéro point, 0/3 aux paniers et un +1 PIR à 11h50.

Le troisième trimestre a servi précisément à cela. Malgré le fait que Pradilla lui ait mis un frein en plus de marquer six points de suite, l’espagnol-monténégrin a retrouvé de la fraîcheur avec sept points en moins de deux minutes, ils ont pris la différence au-dessus de 20 points (53-32).

Nikola Mirotic s’est à nouveau rencontré au troisième quart

| .

Un triple de Brandon Davies (il s’est retiré sous des applaudissements à sept minutes de la fin) a clôturé le deuxième quart avec une fiche de 67-44 qui s’est encore prolongée Rokas Jokubaitis du même sort (70-44) à l’aube du dernier trimestre.

Il n’y avait pas grand-chose d’autre à rayer que la « honte taurine » des jeunes joueurs de « taronges » aidés de Sam Van Rossom, du génie de Jokubaitis et des bonnes minutes de Rolands Smits qui ont laissé le score final à 87-68. Maintenant pour se reposer et à suivre depuis l’hôtel le Lenovo Tenerife-Real Madrid.