03/12/2021 à 20:50 CET

Le Barça a pris sa revanche contre Anadolu Efes à Istanbul (93-95) et a remporté une victoire prestigieuse dans les prolongations dans une victoire de grand mérite pour les Catalans avec des pertes importantes de Calathes, Higgins et Abrines. Le Barça a célébré un triomphe où le Turc Sertac Sanli était le principal protagoniste (24 points) et un Mirotic important, mais qui n’a pas pu jouer les dernières minutes pour des raisons personnelles. Un triomphe qui permet au Barça de continuer à mener l’Euroligue (11-2).

Le Barça est sorti concentré et csur une défense intense qui n’a pas laissé Larkin jouer confortablement, l’authentique bête noire des Catalans. Et ce bon départ, avec Sanli dans l’équipe de départ -ovationné en recevant la bague l’an dernier-, le Barça a connu son meilleur avantage en première mi-temps après deux triplés consécutifs de Sanli et Laprovittola (5-12).

Bien que l’entrée de Micic pour accompagner Larkin ait changé la dynamique du duel, comme cela s’est produit lors de la finale à Cologne. Avec le terrain ouvert et la défense de Martínez, Hayes et Caicedo, les deux se sont retrouvés à l’aise et ont réussi à renverser la vapeur rapidement (17-16).

Un inconnu Brandon Davies a fait trop d’erreurs et trop d' »extrapass » des Catalans, ils se sont retrouvés en boules lâches. Voyant les doutes du Barça, Micic a semblé étayer son score après 10 minutes (25-20).

Équipement ultra-défensif

Saras a mis une équipe ultra-défensive mais sans expérience dans un si gros match et le Barça l’a payé. Avec Sergi Martínez, Smits et un Jakubaitis accéléré, Anadolu a trouvé le terrain parfait pour mettre le direct.

Sans contrôle en attaque et donnant trop de facilités offensives à l’équipe turque, Pleiss a donné le revenu maximum à Anadolu (31-20). Changement de plans et retour en piste pour Mirotic, Kuric et Sanli.

Une rectification du technicien qui a travaillé. Mirotic a cassé la dynamique avec un triple, et un autre de Laprovittola, le plus clairvoyant du Barça en première mi-temps (12 points), ils l’ont rapproché de seulement deux (35-33).

Anadolu prend le contrôle

Le parti semblait égaliser,unque un nouvel arreón d’Anadolu et avec une aide d’arbitrage dans les fautes -avec technique à Saras pour protester-, aller se reposer avec 10 points de loyer et tous en faveur du champion (47-37).

A la reprise, Saras a décidé de mettre trois grands hommes avec Smits, Mirotic et Davies, bien que le pari n’ait pas fonctionné. Deux bons triplés de Mirotic, le plus clairvoyant en attaque, n’a pas compensé le réveil de Larkin qui a creusé l’écart à 12 (57-45).

Saras est revenue avec Kuric et Jokubaitis, qui essayaient de « s’accrocher » au jeu (59-53) mais le ‘festival’ Micic semble continuer à régner (64-53). Mais l’équipe du Barça n’a jamais baissé les bras et a réussi à réduire les revenus à six en fin de quart (68-62).

Fête de Sanli

Le Barça, avec Mirotic sur le banc avec trois fautes, il a su serrer les dents contre un Anadolu qui n’a pas pu aller au tableau d’affichage. Avec Sanli prenant ses responsabilités en attaque – inspiré par sa première apparition devant ses anciens supporters – et avec Laprovittola marquant, le jeu a changé de mains à 7 minutes de la fin (68-69).

Le pivot turc a réussi à renverser la vapeur avec deux triplés consécutifs (68-72) et des doutes sont entrés à Anadolu. Le Barça a grandi et un triplé de Sergi Martínez a donné au Barça cinq points de revenu (70-75). Micic est réapparu, avec trois lancers francs marqués et un panier de Pleiss, égalant le match à 75 avec trois minutes à jouer.

Hayes a réussi à donner le maximum au Barça, mais il a raté les deux lancers francs et a permis à Micic de marquer un autre incroyable triple pour rapprocher deux des hôtes (78-80) à 50 secondes de la fin. Excitation totale au Sinan Erden Hall. Le Barça avait le dernier ballon à gagner, mais Mirotic n’a pas pu marquer. Le match allait en prolongation (80-80).

Une extension à la limite

Les cinq minutes de prolongation ont été extrêmement intenses. Le Barça a enduré le type malgré la fête des collégiales. D’abord, ils ont pointé le cinquième vers Mirotic, qui ne l’était pas, et pour compenser, ils ont pointé le cinquième vers Larkin. Ataman n’en pouvait plus, et dans la faute suivante Pleiss est devenu fou contre les arbitres, qui a décidé de l’expulser pour double technique.

Le Barça en a profité sur des lancers francs, avec Kuric d’abord et Davies plus tard pour obtenir +7 (84-91). Micic et Simon ont tenté de faire entrer Anadolu dans le match, mais c’est le Barça qui l’a condamné sur un dernier coup franc de Sanli, sans aucun doute, dans son meilleur match pour le Barça.