Le Barça, maintenant aux Champions

21/04/2021 à 10h18 CEST

Le Barça est champion de la Ligue, mais c’était déjà «prévu» dès la première journée. Rien d’autre n’était prévu dans les plans autre que de remporter la 28e Ligue ASOBAL (la onzième consécutive). L’équipe du Barça est largement supérieure au reste de ses rivaux, par conséquent, ils se permettent même le luxe de remporter le titre avec un plein de victoires après 28 matchs à six jours de la fin du championnat.

Mais ce que tu veux vraiment Le Barça va gagner la Ligue des champions. Les autres titres ne peuvent pas être entravés, puisqu’en plus de la Ligue, le Barça a également déjà réalisé la Copa del Rey, la Super Coupe d’Espagne et la Catalane … mais rien n’est comparable à la levée de la Coupe d’Europe.

La dernière fois que l’équipe du Barça a été proclamée championne de la plus haute compétition continentale, c’était la saison 2014-15. Loin est ce jour à Cologne où le Barça a battu Telekom Veszprém 28-23 en finale et il a soulevé le trophée continental qui n’avait pas été soulevé depuis quatre ans.

Il est révolu le temps où le Barça était le dominateur absolu en Europe avec cinq titres consécutifs (de la campagne 1995-96 à 1999-00). Aujourd’hui, le principal tournoi européen coûte très cher et la preuve en est qu’au cours des dix dernières années, seuls l’équipe du Barça, l’Allemand THW Kiel et le Macédonien RK Vardar ont réussi à répéter le titre.

Il n’y a plus de dominateur en Europe et tout rival peut mettre en difficulté ceux qui arrivent avec le tag de favoris.

Les Champions ont fait la première projection importante en huitièmes de finale et des équipes renommées telles que Vardar lui-même, Kielce ou Pick Szeged ont été laissées de côté.

Kiel ou le PSG seront laissés de côté

Précisément dans le dernier match nul avant le Final Four, il y aura un gros coup qui sera laissé de côté et qui ne se rendra pas à Cologne. Nous devrons être très attentifs à duel entre l’actuel champion Kiel et le puissant Paris Saint-Germain, deux des équipes les plus en forme du moment qui installeront des salles dans lesquelles des étincelles vont sûrement sauter.

Le Barça l’a plus abordable

Sur le papier, le Barça l’a un peu plus abordable en grande partie grâce à sa belle performance en phase de groupes. Leur rival en quarts de finale sera le biélorusse Meshkov Brest, une équipe qui a plus que terminé quatrième du groupe A et a battu l’Ukrainian Motor en huitièmes de finale.

Le match aller se jouera à Brest le 12 mai (18h45) et le match retour se jouera aux Palaos le 20 mai. L’objectif est d’obtenir l’une des quatre places pour un Final Four dans lequel le Barça devrait être à la fois pour la qualité de l’effectif et pour son excellente saison.

En décembre dernier, le Barça a perdu la finale contre Kiel, mais le COVID-19 permettra à l’Europe de donner aux Catalans une autre occasion d’attaquer le sceptre continental seulement six mois plus tard.

Les joueurs et le personnel d’entraîneurs savent clairement que c’est leur compétition. C’est en Europe où ils doivent vraiment donner 200% à chaque match et où ils jouent face à face contre la plupart des équipes.

Bien que Meshkov ne soit pas l’équipe la plus forte, à ce stade de la compétition, personne ne peut s’attendre à un match facile.

Le Barça doit se concentrer sur l’Europe et, surtout, sur la récupération des troupes pour les quarts de finale. Casper Mortensen pourrait déjà être OK, tandis qu’Aleix Gómez et Luka Cindric devraient déjà être de retour. En fait, tous pourraient être prêts le 8 mai sur la piste de Cuenca, ce qui pourrait être un bon test pour eux de rouler après des jours sans compétition (des mois dans le cas de l’ailier danois).