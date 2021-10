Le Barça maintient sa vitesse de croisière face au Bilbao Basket

10/03/2021 à 18:53 CEST

Le Barça n’a pas été surpris par le Surne Bilbao Basket et a réussi à imposer sa qualité en seconde période avec un Rokas Jokubaitis exceptionnel (22 points) remporter la victoire et continuer à vitesse de croisière dans la Ligue Endesa avec leur quatrième victoire consécutive.

BIL

FCB

Panier de Bilbao, 68

(16 + 17 + 12 + 23) : Luz (2), Goudelock (14), Delgado (15), Miniotas (2), Masoulis (5), – cinq départs-, Rousselle (2), Rigo (3), Reyes (4), Moustache (2), Hakanson (9), Galán (5).

Barça, 84

(18 + 23 + 23 + 20): Calathes (8), Laprovittola (5), Hayes (6), Mirotic (14), Sanli (4) – cinq de départ-, Davies (4), Martínez (2), Smits (9), Oriola (4), Kuric (6), Jokubaitis (22), Caicedo (0).

Arbitres :

García González, Padrós, I. González. Sans éliminé

Incidents :

Match correspondant au 4e tour de la Ligue Endesa, à l’Arena de Bilbao, devant 3 957 spectateurs. A la mi-temps, un hommage a été rendu à l’ancien joueur de Bilbao Basket, Axel Hervelle.

Le Barca arrêté comme il pouvait l’impulsion initiale de Bilbao Basket qui est sorti avec une défense agressive sans permettre aux Catalans de respirer. Bien que dans cette mêlée, il a soulevé Alex Mumbrú, le Barça a retrouvé un Mirotic en excellent état, ce qui a permis au Barça de dominer par des revenus courts (9-11).

Jasikevicius a déplacé le banc devant le rythme effréné des locaux avec un Delgado exceptionnel dans le jeu intérieur, et les changements n’ont pas fait baisser l’intensité du Barça, avec un Mirotic exceptionnel au premier quart (10), réussi à contenir les « hommes en noir » malgré leur intensité initiale (16-18).

Un Barça intense

Jokubaitis a pris la direction du Barça et a donné un revenu timide à son équipe (18-22), bien que quelques bonnes minutes pour Bilbao, qui a profité des ballons perdus par ceux de Jasikevicius (7), a atteint son revenu maximum (25-22) avec un triple de Masiulis.

Saras a arrêté le jeu et à son retour, avec le succès de Kuric, le Barça a retrouvé le rythme du jeu malgré les points d’Angel Delgado, le plus marquant de la Surne Bilbao en première mi-temps (10). Mais le Le Barça durcit sa défense et les locaux ne trouvent plus aussi facilement la bague du Barça et une certaine fatigue s’en ressent.

Et le Barça, voyant leurs options, n’a pas pardonné. Trois bonnes actions consécutives de Davies, un triplé de Jokubaitis, se faisant remarquer en première mi-temps (12) et Laprovittola, ont donné au Barça jusqu’à sept revenus (28-35), qui a réussi à prolonger à 8 au repos après panier à la limite de Hayes (33-41).

Contrôle de la deuxième mi-temps

Jasikevicius a recommencé avec l’équipe de départ, avec Laprovittola et Sanli, et a commencé à dicter la phrase dès la première minute. Mirotic a ouvert le maximum (33-43) alors que Bilbao semblait avoir laissé tous les soufflets en première mi-temps.

Sans trop d’idées devant un Barça qui allait plus, les écarts grandissaient avec Calathes à la barre. Saras en a profité pour déplacer le banc et la différence a atteint un maximum de 17 avec un panier de Hayes (39-56).

Bilbao a essayé de changer le signe du duel avec une zone mais la dynamique était totalement Barça et avec une efficacité Jokubaitis, l’écart atteint 19 (45-64) avec un partiel final de 12-23.

Détente finale

Les Catalans, voyant le match décidé, se sont détendus et ont permis à Bilbao de se rapprocher à seulement 11 points (63-74) après trois triplés consécutifs de Goudelock quand Barçpeu avant, il avait un revenu de 22 points (47-69).

Mais l’arreón local n’avait pas de continuité, et le Barça s’est réveillé à nouveau avec la deuxième unité pour éviter toute surprise et clôturer le match avec un revenu confortable et ajouter la quatrième victoire consécutive (68-84).