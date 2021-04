Le Barça ne connaîtra son rival en quarts de finale que lundi

09/04/2021 à 20:53 CEST

Si ce vendredi la phase régulière de l’Euroligue aurait dû s’achever, Le FC Barcelone ne saura que ce lundi qui sera son rival en quart de finale dans lequel il aura un avantage sur piste grâce à sa toute nouvelle première place.

La raison en est que les problèmes avec le coronavirus qui ont marqué la saison l’ont motivé Le Zenit Saint Petersburg ne conclut sa participation que lundi, il reçoit un Panathinaikos aucune option dans un duel reporté.

Après avoir conquis la première place de l’Euroligue pour la première fois avec le format actuel, l’équipe de Barcelone affrontera la huitième place avec une hypothétique cinquième rencontre qui se jouerait aux Palaos.

Jeudi, Valence Basket a battu TD Systems Baskonia 86-81 pour éliminer les Basques et conserver leurs chances de se classer huitième, bien que pour cela ils aient eu besoin de Zenit pour perdre l’un des deux matchs restants.

Eh bien, une mauvaise nouvelle partielle pour le groupe ‘taronja’, car l’équipe russe dirigée par l’ancien entraîneur de Barcelone Xavi Pascual a passé ce vendredi sur Maccabi (86-69) avec 15 points d’Austin Hollins et 13 points et six passes d’un autre ancien joueur du Barça comme Kevin Pangos.

Tout sera donc décidé ce lundi à 19h00 dans le duel qui se jouera à 19h00 à Saint-Pétersbourg par le Zenit et le Panathinaikos, une équipe que Pascual lui-même a dirigée entre 2016 et 2018.

Kevin Pangos, ce vendredi contre le Maccabi

| TWITTER

Et les options sont claires comme du cristal. S’ils remportent la victoire, le Zenit assurera leur présence en quarts de finale contre le FC Barcelone d’un coup de stylo et il gagnera des entiers pour sa présence dans la prochaine Euroligue. De plus, cela permettrait à Herbalife Gran Canaria de disputer sa deuxième Euroligue si elle se qualifie pour la finale de l’Eurocup.

Autrement, si la victoire est pour le PAO, le grand bénéficiaire serait un Valencia Basket qui répéterait la présence en Euroligue la saison prochaine et serait le rival de Sarunas Jasikevicius en quarts de finale. Par conséquent, nous devons attendre trois jours.