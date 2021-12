Le Barça ne faillit pas et franchit une nouvelle étape vers le Final Four

12/02/2021

Le à 19:32 CET

Le Barça a franchi une nouvelle étape clé qui peut être déterminant pour votre à l’assaut du neuvième Final Four des Champions avant que la quatrième couronne européenne ne batte le surprenant et plus difficile que prévu Halle-Gooik belge. Deux pourpoints Dyego et Matheus et quatre de plus que Ferrao, André Coelho, Pito et Sergio Lozano ils ont terminé un duel très équilibré. samedi contre lui hôte Plze le dernier test décisif arrive pour lui grande équipe de Jesús Velasco.

HAL

FCB

HALLE-GOOIK, 4

(3+1) : Cristiano (p.), Eduardo, Tomic (1), Roninho et Jelovcic -cinq de départ-, Gabriel (1), Cordier, Diogo (1) et Grélo.

FC BARCELONE, 8

(4 + 4) : Dídac (p.), Matheus (2), Sergio Lozano (1), Ferrao (1/1pp) et Carlos Ortiz -cinq titulaires-, Adolfo, Pito (1), Marcenio, André Coelho (1 ) et Dyego (2).

ARBITRES

Babic et Jelic (Croatie). TA : Pito (15:48) (le prochain match est perdu par suspension), Roninho (17:53), Gabriel (23:51), Ortiz (26:08), Diogo (26:11) et Tomic (29: 06).

BUTS

1-0, Tomique (0:13); 1-1, Matheus (1:01); 2-1, Ferrao (but contre son camp) (3:02); 2-2, Ferrao (3:21); 3-2, Gabriel (8:30); 3-3, André Coelho (16:36); 3-4, Dyego (18:34); 3-5, Dyego (23:32) ; 4-5, Diogo (26:09); 4-6, Matheus (27:06); 4-7, Piton (35:28); 4-8, Sergio Lozano (39:59).

INCIDENTS

Match correspondant à la deuxième journée du Groupe C du Tour Élite de la Ligue des Champions de futsal messieurs, disputé au TJ Lokomotiva Plzen (Pilsen, République Tchèque).

FC Barcelona a été surpris par Halle-Gooik sur la première pièce de la fête dans laquelle vous avez déjà reçu le premier but contre, par Tomic, une situation qui a été la note maîtresse de la première mi-temps. Les Catalans ont toujours été en remorque des Belges, sauf dans la dernière partie avant la pause.

Les Matheus dessine dans la première minute, après un grand jeu individuel du capitaine Sergio Lozano, a ralenti le rythme effréné de la Halle-Gooik, qui a repris l’avantage au tableau d’affichage avec un tir du même Tomique dans la troisième minute que détourné vers sa propre porte lors du dernier mandat Ferrao. Heureusement, le Brésilien voulait à nouveau être décisif pour le Barça égalant à nouveau un duel serré 19 secondes plus tard, avec son cinquième en Ligue des champions et son seizième de la saison.

ÉGALITÉ MAXIMALE

Équilibre maximum et adversaire très dangereux devant la contre-attaque. Gabriel, à la huitième minute, a remis l’équipe belge en tête et peint en noir pour les Blaugrana. Cependant, dans la dernière ligne droite avant la pause, le La super-équipe de Jesús Velasco pour montrer votre grand La faim des champions.

Trois de l’entracte, le champion du monde André Coelho a rétabli l’égalité à trois assisté d’Adolfo et, moins de deux, Dyego a même donné l’avantage au Barça (3-4), après une excellente Le jeu de Pito, très agacé par le carton jaune que vous avez vu trois minutes avant et qui vous empêchera de jouer le prochain match, décisif contre l’hôte Plzen.

après un première partie de fou, vint la reprise avec le jeu ouvert avec des points d’interrogation, bien que spectaculaire et pleine d’émotion. Mais le Barça a encore une fois montré sa futsal-contrôle et, avec le marqueur de visage, il a encore étendu son avantage avec le doublets de teinture, à la quatrième minute, et Matheus, dans le huitième de la seconde mi-temps. un avant Diogo a placé un dangereux 4-5 dans une rencontre qui est revenue à l’équilibre parfois avec un a inspiré Didac sous les clubs blaugranas.

Les cinq dernières minutes de la réunion ont servi à étendre la lumière avec le 4-7 par Pito, après une excellente passe au talon de Matheus, l’un des héros de l’ensemble, et le 4-8 à la limite du capitaine Sergio Lozano. Les Halle-Gooik Il a tout tenté, malgré déjà cinq fautes, avec le Capitaine Gello comme gardien-joueur, mais le Barça n’a plus laissé de place à la surprise. Le Final Four est déjà plus proche, bien que ce soit sûrement le duel le plus difficile contre le tchèque Plzen.