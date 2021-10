Le Barça ne s’améliorera pas jusqu’à ce que Koeman s’en aille

Sortons l’éléphant de la pièce plus tôt. J’avais tort. Très mal en fait.

Ronald Koeman n’est pas le sauveur de Barcelone et il n’est pas près de l’être. Le Néerlandais est tellement dépassé dans la pirogue du Camp Nou maintenant que c’est embarrassant.

Il y a tellement de décisions du match contre Rayo qui n’ont aucun sens, et pour lui, sortir après le match et dire que le Barça contrôlait le match est une infraction en soi.

Quel match regardait-il parce que ce n’était certainement pas celui qui se déroulait à Vallecas !

Riqui Puig doit se frotter les mains après ça. Bien qu’il ne soit incroyablement pas entré sur le terrain, Koeman préférant amener Luuk de Jong, Riqui doit savoir que les jours de Koeman sont comptés.

Il ne peut y avoir aucun retour de cela.

Aucune victoire à l’extérieur du Camp Nou cette saison et un seul but marqué à l’extérieur… et nous avons – encore une fois – recours à De Jong et Gerard Pique pour nous sortir d’un trou.

Nous sommes devenus une route d’un côté, peut-être parce que nous ne pouvons même pas enchaîner deux passes décentes ensemble.

Benfica : Premier tir cadré : But

Atleti : Premier tir cadré : But

Valence : Premier tir cadré : But

Madrid : Premier tir cadré : But

Rayo : Premier tir cadré : But Nous ne pouvons tout simplement pas faire cela. – total Barça (@totalBarca) 27 octobre 2021

Individuellement et collectivement, tout le monde devrait baisser la tête de honte. Rayo n’était pas fantastique, mais ils étaient tenaces, déterminés et affamés. Tout le Barca devrait être sans aucun doute.

Gagner des deuxièmes balles, appuyer à chaque instant possible, ne pas abandonner les tacles ni se soustraire à la charge de travail.

Cela vient du manager et est affiné sur le terrain d’entraînement, à exécuter le jour du match.

Photo de Diego Souto/Qualité Sport Images/.

Le Barca de Koeman est maintenant comme un navire avec un gouvernail cassé. Désarticulé et brisé.

Il ne peut pas être autorisé à durer un instant de plus. Imaginez si nous ne pouvons pas obtenir de résultat au Dynamo Kiev dans une semaine. Potentiellement sorti de la Ligue des champions cette saison en phase de groupes et, à ce stade, loin d’être capable de soutenir un défi parmi les quatre premiers.

Oui, c’est encore tôt dans la saison et oui, les choses peuvent changer – mais pas sous ce régime.

Joan Laporta manquerait à son devoir de président s’il décidait de soutenir à nouveau Koeman. D’autant plus que Xavi semble maintenant prêt à s’engager envers le Barça s’ils l’ont.

Quoi de plus dommageable… laisser Koeman en charge jusqu’à la fin de la saison juste parce que vous ne voulez pas payer, ou faire venir quelqu’un d’autre qui prendra du temps pour façonner l’équipe mais qui sera sûrement comme une bouffée d’air frais dans le vestiaire ?

C’est une question à laquelle nous connaissons tous la réponse.

Il est temps d’y aller, Ronald.