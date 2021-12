Le Barça noie Tenerife avec la défense et les rebonds

12/12/2021 à 20:23 CET

Le Barça a remporté ce dimanche une victoire d’un immense mérite par 60-75 sur la piste d’un Lenovo Tenerife qu’il a menotté avec une excellente défense et a éclipsé la ‘peinture’ avec une dominance écrasante au rebond (45 à 20). Et encore une fois avec Nikola Mirotic comme bannière.

DIX

PUB

LENOVO TENERIFE, 60

(15 + 12 + 17 + 15): Bruno Fitipaldo (10), Sasu Salin (3), Emir Sulejmanovic (7), Aron Doornekamp (2), Giorgi Shermadini (17) -cinq titulaires-, Marcelinho Huertas (8), Fran Guerra (5), Joan Sastre (1), Kyle Wiltjer (2), Sergio Rodríguez (2), Dejan Todorovic et Tobias Borg (3).

BARÇA, 75

(14 + 19 + 20 + 22): Rokas Jokubaitis (9), Dante Exum (8), Nigel Hayes (14), Rolands Smits (3), Brandon Davies (3) -cinq de départ-, Pierre Oriola (4), Kyle Kuric (5), Sergi Martínez (3), Nico Laprovittola (4), Nikola Mirotic (18), Sertaç Sanli (4) et Michael Caicedo.

ARBITRES

Carlos Peruga, Juan de Dios Oyón et Cristóbal Sánchez. L’entraîneur visiteur Sarunas Jasikevicius a été sanctionné pour une faute technique (19:05).

INCIDENTS

Match correspondant au 13e tour de la ligue masculine de basket-ball Endesa joué devant xxxx spectateurs au Pavillon des Sports Santiago Martín de Ténérife (Santa Cristóbal de La Laguna, Ténérife).

Le choc est intervenu moins de 48 heures après l’exhibition du Barça en Euroligue aux Palau contre le Real Madrid avec une prestation offensive et ceux de Jasikevicius sont arrivés prévenus de ce qui s’est passé le week-end dernier contre Baskonia deux jours après la victoire sur le court d’Anadolu Efes.

En face, une équipe de Tenerife qui est toujours utilisée avec le maximum d’intensité, des caractéristiques qui sont même renforcées lorsqu’elles agissent en tant que locaux avec la chaleur de leurs fans passionnés. Et c’est ce qu’une équipe Blaugrana a découvert hors de la boîte avec Dante Exum nouvellement signé en entrée dans son porte-jarretelles « première » et sans Àlex Abrines, Nick Calathes ou Cory Higgins.

La première partie a été marquée par la prédominance des défenses et l’épaisseur des attaques, chose compréhensible chez l’actuel champion de championnat du fait de l’enchaînement des matches. L’égalité était absolue au premier trimestre, avec Rokas Jokubaitis et Giorgi Shermadini comme référents (9-8, min. 5:32).

Dante Exum a fait ses débuts du bon pied dans la Ligue Endesa

| FCB

Rien d’autre à laisser, un Mirotic en état de grâce est passé à +6 avec deux 2 + 1, qui a gardé l’équilibre quasi total à la fin du premier quart-temps (15-14) avec quatre rebonds offensifs du Barça et 11 au total pour les huit de Tenerife avec un seul en attaque malgré la présence de Shermadini.

Au deuxième quart-temps, l’égalité s’est maintenue jusqu’à 20-22 (min.15 : 20), moment auquel un 2 + 1 d’Exum et deux paniers de Nigel Hayes et du parti récemment rejoint Sertaç Sanli ils ont tiré sur les Catalans au tableau d’affichage (22-31), même si une technique à Saras et une bonne fin des locaux sont revenus pour serrer le duel (27-33 à la mi-temps).

Le Barça est revenu encore plus impliqué dans le jeu et, après cinq points d’affilée à Mirotic, il a pris 12 points de location à l’équateur du troisième quart (34-46). L’Espagnol-Monténégrin comptait déjà 13 points, six rebonds et +20 en seulement 14 minutes… Du feu d’artifice.

Rokas Jokubaitis a terminé une autre rencontre remarquable

| FCB

Cependant et comme Saras le répète souvent, cette équipe a du mal à clore les matchs et Lenovo Tenerife a conservé un Bruno Fitipaldo qui termine une saison stellaire pour réaliser un 9-2 qui a laissé le score à 43-48 (min 27 : 41), bien que un triplé de Sergi Martínez et un panier de Sanli ont calmé les hôtes du Barça (44-53).

Après le 44-55 à l’aube du dernier quart-temps les doutes sont revenus et les locaux se sont approchés (50-55), moment où Mirotic est réapparu avec cinq autres points (50-60) qui, avec la différence sidérale dans le rebond (37 à 18) ont été déterminants. Mettons à jour. 18 points, six rebonds et +22 pour le joueur de Podgorica.

Cette fois, le match s’est terminé par un triplet de Smits et Hayes (54-71 à 4:18 à gauche) et la victoire n’était plus menacée dans les dernières minutes. Au final, 60-75 et… dans deux jours l’Euroligue revient avec une nouvelle double journée dans une semaine qui culminera avec un duel catalan contre un BAXI Manresa qui continue d’étonner.