Le Barça oublie le Final Four avec une victoire contre Joventut

02/06/2021 à 00h03 CEST

La meilleure façon d’oublier ce qui s’est passé à Cologne Ce fut un bon début pour les barrages de la Ligue Endesa, et cela a été fait par l’équipe de Jasikevicius avec une victoire contre un Joventut reposé (84-74) qui n’a résisté qu’au deuxième trimestre.

Le Barca Maintenant, mettez la pression sur Penya, puisqu’une victoire ce jeudi à l’Olympique décidera de ce quart de finale.

Avec Calathes dans le groupe pour récupérer sa cheville, Jasikevicius a donné la poignée au grand “oublié” de Cologne, Adam Hanga, qui a sauté sur la piste enragé, et qui a transmis de l’énergie à son équipe. Loin de faire preuve de léthargie après ce qui s’est passé en Final Four, l’équipe du Barça est sortie « branchée », avec succès en attaque et sans laisser d’air pour Joventut en défense.

Premiers atouts du Barça

Cela a conduit le Barça aux premiers avantages, avec un triplé de Higgins et Abrines (10-2), contre un Joventut égaré et où seul Tomic a répondu (6). Cette bonne dynamique du Barça, avec pratiquement tous les joueurs sur le terrain au premier quart, a conduit à un maximum de 10 points (21-11), avec un Bolmaro énergique.

Le duel a été clairement dominé par le Barça contre un Joventut dubitatif, qui a perdu par 8 après le premier quart-temps (26-18).

Mais tout a changé dans la seconde. Ceux de Carles Duran ont commencé avec une autre mentalité, beaucoup plus ferme en défense, et le Barça s’est effondré offensivement. Xavi López-Arostegui a ouvert la salle avec un triple, et avec les points d’un Brodziansky réussi (9), Joventut coupait jusqu’à prendre de l’avance (31-31).

Le Barça perd la concentration

Tout le succès du Barça au premier quart, disparu au second, permettant même aux verts et noirs, de dominer à cinq (33-38) avec domination du rebond. Mais le La confiture du Barça a été brisée par Kuric avec un triple, qui, avec un panier final de Higgins, a permis au Barça de souffler légèrement à la mi-temps (40-38).

A la reprise, Joventut a commencé excentré, perdant de nombreux ballons, et cela a profité au Barça, qui a repris le contrôle du jeu, avec un en vedette Cory Higgins (47-40). Le mauvais départ de Tomic en quatrième compensait par de bonnes actions offensives, tentant de garder son équipe (44-48).

Mais la dynamique du jeu était pour le Barça, avec une défense beaucoup plus agressive, et Joventut avait encore 12 points de retard, le maximum du match (58-46). Ceux de Carles Duran ont attrapé une défense dans la zone pour tenter de briser le contrôle blaugrana, bien que le revenu du Barça soit resté à 10 points (60-50) avec seulement 10 minutes à jouer.

Le Barça a maintenu le niveau défensif, face à un Joventut qui se décomposait petit à petit malgré les tentatives vertes et noires pour arrêter l’attaque blaugrana. La Penya a insisté sur une défense dans la zone, mais ceux de Jasikevicius ont déjà mis le direct, ouvrant un revenu de 16 points (73-57) à cinq minutes de la fin.

Ceux de Carles Duran tentaient encore de faire peur, mais il était trop tard. Maintenant, ils doivent gagner demain à l’Olympique, ou les quarts de finale seront déjà de l’histoire pour les Verts-Noirs, le Barça étant sur le point d’essayer de réaliser le doublé.