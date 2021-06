Le Barça paie toujours le prix des erreurs de Bartomeu sur le marché des transferts

in

Cela allait toujours être un long chemin pour découvrir à quel point les finances de Barcelone étaient mauvaises et comment elles le restent, la motion visant à supprimer Josep Maria Bartomeu ne servant qu’à faire avancer l’inévitable plutôt qu’à accélérer les processus.

Joan Laporta est maintenant chargé de ramasser les morceaux, et il devra être un faiseur de miracles des temps modernes pour que le club s’en sorte relativement indemne.

Il faudra encore un certain temps avant que l’étendue réelle de la corruption et du gaspillage du conseil d’administration précédent ne soit connue, et si des sommes peuvent être récupérées sur toute la ligne.

Oserais-je dire que de nombreux socios se contenteraient probablement de voir Bartomeu & Co. derrière les barreaux, mais je m’éloigne du sujet…

La composition de l’équipe première avant la campagne 2021/22 est d’une importance et d’une préoccupation immédiates.

Photo par Urbanandsport/NurPhoto via .

N’oublions pas que la pré-saison n’est qu’à un mois environ et que le club est toujours encombré de Philippe Coutinho, Martin Braithwaite, Samuel Umtiti, Miralem Pjanic et le blessé Ousmane Dembele (entre autres).

En regardant ceux nommés au cas par cas, la plus grande inquiétude est sûrement Coutinho.

Bien qu’il y ait eu énormément de spéculations dans la presse sur sa prochaine destination, ce n’était que cela. Spéculation.

Aucun club n’a présenté d’offre ferme pour la signature la plus chère de Barcelone.

Dembele aurait presque certainement été transféré s’il ne s’était pas blessé au Championnat d’Europe.

C’est un autre haut salaire que le Barça pourrait faire pour réduire la masse salariale, bien qu’il semble que le Français se contentera de voir la saison et de se déplacer gratuitement à la fin de celle-ci.

Martin Braithwaite n’a clairement plus d’avenir au club. Avec Aguero et Memphis ayant signé, seule une incroyable série de blessures permettrait au Danois de se rapprocher de la première équipe à l’avenir.

De tous ceux qui pourraient ou devraient être vendus, il semble le plus susceptible d’aller à ce stade.

Photo de Cristian Trujillo/Quality Sport Images/.

Miralem Pjanic est un autre qui n’est pas et n’a jamais été imaginé par Ronald Koeman, mais à part un lien ténu qui replace le Bosniaque à la Juventus, il n’y a eu aucune nouvelle concrète de transfert.

Barcelone a essayé de décharger Samuel Umtiti pour un certain nombre de fenêtres de transfert maintenant, mais encore une fois, les bruits qui sont faits vont dans le sens du fait que le joueur est parfaitement heureux au club.

Pourquoi? À cause des sommes ridicules versées sur son compte bancaire. Quelque chose auquel Jordi Alba, pour qui Joan Laporta a dit qu’il écouterait les offres, se rapportera.

Il arrive un moment où réduire ses pertes est l’option la plus simple, et le Barça s’en approche rapidement maintenant.

Leur position légale concernant la situation individuelle de chaque joueur devra être traitée avec délicatesse, mais la situation actuelle ne peut pas continuer.