Le Barça passe au dessus de Limoges

30/08/2021 à 20h27 CEST

Après avoir battu MoraBanc Andorra 72-81 lors du premier match de pré-saison, FC Barcelona Il a clôturé son séjour en terres andorranes ce lundi avec une nette victoire 83-47 contre Limoges Français dans un match joué au Centre Esportiu i Sociocultural d’Encamp avec 13 points de Nikola Mirotic et 12 d’un mortel Àlex Abrines.

Dans la semaine où il tentera de récupérer le sceptre en Ligue catalane et juste avant son retour à Barcelone, l’équipe dirigée par Sarunas Jasikevicius a montré qu’elle continue de progresser face à un parcours dans lequel, en attendant la décision de Pau Gasol, il a incorporé Nicolás Laprovittola, Rokas Jokubaitis, Sertaç Sanli et Niges Hayes (la dernière signature).

Avec un basket rapide et deux tirs à trois points de Cory Higgins, Laprovittola et Brandon Davies, l’équipe du Barça a immédiatement pris un revenu de 10 points (12-2) contre un rival beaucoup plus petit qui avait perdu 93-80 contre MoraBanc Andorra.

Quatre points d’affilée de Nicolas Lang et l’émergence de Demonte Harper ont mené la réaction sporadique d’une équipe française qui est passée à quatre points (14-10) avant de céder à nouveau dans la ligne droite fin du premier quart-temps avec un triple et deux lancers francs d’un grand Nikola Mirotic (24-12).

Les cinq premières minutes du deuxième quart-temps ont été marquées par des erreurs d’attaque et par une amélioration notable de la défense de Limoges (31-19 à 4h20 avant la mi-temps). A partir de là, le Barça a imposé sa loi avec un beau travail à l’arrière et très bonnes minutes de Jokubaitis aller se reposer avec un fort 43-21.

Brandon Davies, hors de sa position naturelle

| FCB

Hormis quelques lacunes lorsqu’il s’agit d’assurer le rebond défensif et en gardant toujours à l’esprit que le Barça est toujours en pleine pré-saison avec jusqu’à quatre joueurs avec une seule semaine de travail, l’équilibre de la première partie était excellent, avec un jeu joyeux, précis et un hit haut.

Malgré le fait que Saras n’aimait pas à quel point le match amical est devenu désordonné à quelques reprises, le troisième quart-temps était absolument le Barça. Mirotic a marqué deux triples d’affilée pour étirer davantage le score (49-25) et un Abrines renouvelé jusqu’en 2026 a pris le relais avec trois consécutifs qui ont porté l’électronique à un scandaleux 59-25 a à la minute 26.

Àlex Abrines a détruit Limoges avec des triplés

| FCB

Le Barça a baissé son intensité et, sur la base de lancers francs et avec un notable Grismay Paumier qui comptait déjà 12 points, Limoges a obtenu un partiel de 0-9 (59-34) qui a contraint Jasikevicius à arrêter le match 50 secondes derrière. trimestre qui a terminé 62-35 après un triplé sensationnel au cor par l’équipe de jeunes Sergi Martínez. Soit dit en passant, les Catalans ont fermé la salle avec six triples, un coup franc et pas de deux points.

L’aube du dernier quart-temps a de nouveau montré une équipe dominante du Barça qui a encore une fois augmenté les revenus jusqu’à ce que le 71-37 à 6h30 à gauche après 3 points de Jokubaitis et Rolands Smits pour porter à neuf la liste des joueurs barcelonais ayant marqué au-delà de 6,75 mètres.

Il y en avait dix quand Hayes s’est joint à la fête pour un Barça qui a fini par s’imposer par un record 83-47 et il a joué les dernières minutes avec un quintette extrêmement jeune dans lequel Jokubaitis était le plus âgé dans la vingtaine, accompagné des joueurs locaux Agustín Ubal, Michael Caicedo, Ibou Badji et Gael Bonilla.