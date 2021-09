Le Barça percute un mur et perd son record de Ligue des champions

29/09/2021 à 21:27 CEST

Le Barça a perdu son premier match de la saison en Ligue des champions 29-28 sur la piste redoutable du Hongrois Veszprém, vainqueur grâce à sa solide défense et une performance incroyable du gardien international espagnol et ancien joueur du Barça Rodrigo Corrales (21 arrêts).

TU VOIS

FCB

Télécom Veszprém

Rodrigo Corrales ; Marguc (8.4p), Fathy Omar (3), Blagotinsek (1), Lekai (-), Ligetvári (3), Strelek (2) -sept de départ- Nenadic (5), Lauge (3), Maqueda (1) , Sipos (-), Manaskov (2), Nilsson (1) et Mahé (-).

Barça

Gonzalo Pérez de Vargas ; Janc (2), Mem (4), Fábregas (5), Makuc (-), Lángaro (5), Ángel Fernández (2) -sept de départ-, Frade (-), Ali Zen (-), Richardson (5) , leix Gómez (5.1p) et Leo Maciel (ps).

Buts

2-1, 3-4, 5-6, 9-8, 12-11, 16-12 (repos) ; 18-15, 20-18, 23-22, 24-25, 27-26, 29-28 (finale).

Arbitres

Vaclav Horacek (CZE) et Jiri Novotny (CZE). Ils ont exclu deux minutes à Blagotinsek (m.17 et 34), Ligetvari (m.24), Sipos (m.36), Corrales (m.39) et Fathy (m.56), pour le Veszprém ; et à Frade (m.16), Richardson (m.53) et Petrus (m.56), du Barça.

Incidents

Match joué à la Veszprém Arena de Veszprém devant 5 100 spectateurs.

Cette défaite a mis fin à une séquence de 14 victoires européennes consécutives pour l’équipe du Barça après le revers contre Kiel lors de la finale de Cologne de l’année académique 2019-2020, le 29 décembre.

Les Catalans remarquaient excessivement leurs pertes, mais surtout celui du central Luka Cindric sur une piste redoutable et sous une pression incroyable de la foule qui remplissait la Veszprém Arena. Ni le jeune Domen Makuc ni Melvyn Richardson, un peu mal placé comme défenseur central, n’ont su donner le rythme du jeu de façon régulière.

L’équipe magyare, légion de joueurs expérimentés, a su contrôler l’attaque du Barça avec deux pivots très coriaces comme Adrián Sipos et le Slovène Blasz Blagotinsek, qui a neutralisé Lidovic Fabregas et Dika Mem avec un marquage très sévère, notamment en première mi-temps.

Le Barça a dominé au départ (3-5, m.11), mais les contres de l’ailier gaucher slovène Gasper Marguc et de l’ailier croate Manuel Strlek ont ​​renversé le score (9-7. m.19). C’était le premier avertissement, et avec des rotations constantes, les Catalans étaient à égalité (11-11, m.24).

Bien qu’avec 13-11 (m.26) Ortega ait demandé du temps, la précipitation en attaque et quelques défaites ont conduit à une séquence de 5-1 en six minutes qui a laissé un clair 16-12 à la mi-temps pour VeszprémUn but du Danois Ramus Lauge a encore creusé l’écart en début de seconde période (17-12).

Veszprém a conservé son avantage (20-15, m.38), mais les arbitres ont coupé la dureté de leur défense à la racine et les exclusions ont fait réagir le Barça grâce à Ludovic Fabregas (21-20, m.42).

Temps rapide de Momir Ilic plaçant les Français et partiel 0-4 pour le Barça, avec Mem Cash et un combattant Aleix Gómez, pour se qualifier pour l’équipe du Barça Barça (23-24, m.47).

Richardson donnait déjà le rythme et le Barça respirait légèrement (24-26.m.51), bien que Veszprém ait égalisé (26-26, m.54). Le temps d’Ortega, mais les Hongrois ont encore avancé (27-26, m.55). Un but au but de Gonzalo Pérez de Vargas redonne l’avantage au Barça (27-28, m.57)

Après l’égalité à 28 et deux minutes de la fin, Richardson et Lauge ont été quelque peu annulés sur la contre-attaque qui a marqué la victoire locale (29-28), même si Rodrigo Corrales, le héros du match, a sauvé un coup franc de Dika Mem avec le temps à zéro qui pourrait être la cravate.