Le Barça perd son troisième directeur commercial cette année

13/09/2021 à 11h19 CEST

Blanchiment d’Arnau

Camps Jordi, l’actuel directeur commercial Barcelone, a présenté sa démission en juillet Et il quittera son poste fin septembre en raison de divergences de vision sur la feuille de route à suivre dans une année clé, qui sera le troisième responsable de ce domaine qui quittera le navire du Barça jusqu’à présent en 2021.

Cela a été avancé par « 2Playbook », qui a veillé à ce que un processus de sélection est déjà en cours pour remplacer les camps car les défis à venir sont de la plus haute ampleur : trouver un remplaçant pour Rakuten en tant que sponsor principal du maillot et conserver et gagner de nouveaux sponsors, comme celui de la manche gauche.

Camps a assumé le poste de directeur commercial en avril 2021 après Ceinture Ajram, la personne choisie par Laporta pour cette responsabilité, y renoncera pour des raisons personnelles. Précédemment, Xavier Asensi avait démissionné en janvier pour aller à Inter Miami.

Comme annoncé par le président et son équipe dans la campagne électorale, l’objectif est d’augmenter revenus de parrainage 50% ou, ce qui revient au même, dans environ 250 millions d’euros.