Le Barça, pour célébrer le match des 500 européens avec un triomphe essentiel

17/11/2021 à 20:01 CET

Fête de l’important celui qui t’attend au Barça ce jeudi au Palau contre le Polonais Kielce (20h45, Esport3). Important pour plusieurs raisons. D’abord parce que c’est le 500e match que joue le Barça en Europe, un chiffre accessible à peu et que ceux de Carlos Ortega espèrent célébrer avec une victoire contre l’équipe polonaise entraînée par Talan Djushebaev. En effet, le Barça détient le record absolu avec 339 matches disputés en Ligue des champions.

Deuxièmement, c’est un match transcendantal pour l’avenir du classement du groupe B de la Ligue des champions puisqu’il s’agit du duel entre le premier (Kielce) et le deuxième (Barça) séparés d’un seul point. Donc, le vainqueur du match deviendrait le leader du groupe à la fin du premier tour. L’équipe polonaise a remporté cinq victoires et une seule défaite, le premier jour contre le Dinamo Bucarest de Xavi Pascual, tandis que les Catalans ont remporté quatre matchs, égalé un sur le terrain de Porto et perdu contre Vezprem le troisième jour.

Ortega récupère le défenseur central pour ce duel Luka Cindric, qui a déjà joué quelques minutes samedi contre Frigoríficos Morrazo (26-33) et aussi à l’arrière droit Melvyn RichardsonBien que la mauvaise nouvelle soit qu’il a perdu son pivot Luis Frade pour toute la saison, qui a été opéré mardi pour une déchirure du ligament latéral externe du genou droit.

Ce sera aussi un match spécial pour Cindric lui-même et pour Blaz Janc, tous deux passés dans le club polonais, mais surtout pour Ángel Fernández que pour la première fois son ancienne équipe sera mesurée au cours des trois dernières saisons.

Autant d’ingrédients pour ne pas rater un duel dans lequel la meilleure attaque, Kielce, avec une moyenne de 33,5 buts par match, affronte la meilleure défense avec une moyenne de 27,8 buts encaissés.

Ortega prévoit un match très compliqué

L’entraîneur du Barça, Carlos Ortega, a prévenu des difficultés qu’il prévoit que Kielce de Talan leur soumettra : « Kielce est une équipe très difficile et un buteur très élevé », a-t-il déclaré en référence à sa grande efficacité devant.

Cependant, monsieur assure que « Je vois très bien mes joueurs et je les encourage. Pour la première fois depuis longtemps, nous avons eu plusieurs jours d’affilée pour pouvoir nous préparer et nous mentaliser sur l’importance de la réunion ».

Ortega explique la dimension que ce match a pour les deux équipes : « Les matchs respectifs dans nos courts sont très importants pour définir les deux premières places du groupe et leur donner le droit d’être exemptés des huitièmes de finale. C’est un objectif pour plusieurs équipes dans le groupe et ne pas échouer demain est la première étape pour cela.

Appel aux fans

De même, il a lancé un appel aux fans car il considère que « Un Barça Kielce est sans aucun doute l’un des meilleurs matchs de handball que l’on puisse voir aujourd’hui. »