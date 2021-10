Le Barça, pour continuer avec la session plénière sur le « territoire de James »

Deux jours après avoir remporté une très belle victoire en prolongation aux Palau face à l’Olympiacos (79-78), Le Barça visite un AS Monaco ce vendredi à 19h00 (DAZN) qui fait ses débuts à un haut niveau en Euroligue en tant qu’actuel champion d’Eurucopa.

L’équipe de Barcelone a très bien réagi cette saison après les défaites en finale de la Ligue catalane et de la Supercoupe et compte déjà neuf victoires lors des neuf matches officiels suivants qu’il a disputés depuis lors (six en Ligue Endesa et trois en Europe).

L’étoile

Dans un modèle très physique, la signature de controversé Mike James après son départ du CSKA Moscou En raison de sa confrontation avec l’entraîneur Dimitrios Itoudis, il a ajouté du talent par arrobas à une grande équipe comme celle de la Principauté.

En fait, la section du club dont l’équipe de football qui a perdu la finale de la Ligue des champions en 2004 face au FC Porto de José Mourinho et la Coupe des vainqueurs de coupe en 1992 avec Yuri Djorkaeff face au Werder Brême est entré dans sa première Euroligue et vous devez terminer dans les huit premiers pour renouveler votre billet.

Sous le commandement de l’entraîneur serbe Zvezdan Mitrovic, L’AS Monaco a battu l’UNICS en finale du dernier Championnat d’Europe Kazan qui participe également à l’Euroligue en tant que vice-champion continental.

Après son passage de courte durée pour les Brooklyn Nets, James a été un renfort d’énormes garanties et mercredi il s’est retiré applaudi du WiZink Center après avoir marqué 24 points (6/10 en triple), distribué 10 passes décisives et évalué +34 pour compliquer la vie de Madrid (94-86).

Higgins, sous l’œil vigilant de Walkup

| JAVI FERRÁNDIZ

Cependant, l’Américain n’est que le fer de lance de une équipe qui a battu PAO (75-63) et UNICS (80-88) au cours des deux premiers jours et qu’il n’avait remporté que trois « LNB Pro A Leaders Cup » avant le titre européen susmentionné.

En plus de Leo Westermann après son passage gris au Barça dans la deuxième partie de l’année dernière, les Monégasques ont d’autres vieilles connaissances du basket espagnol comme Brock Motum (Valence) et Will Thomas (Unicaja et Valence), Yakuba Ouattara (Betis) et Danilo Andjusic (Valladolid et Bilbao).

Il faut aussi citer le gardien américain Rob Gray (il lui manque quelques centimètres pour être stellaire), un ‘ex-NBA’ comme Donta Hall complète une équipe qui va rendre les choses très difficiles pour le Barça et au lituanien Donatas Motiejunas, qui vient de Chine après avoir joué en NBA dans les Rockets, Pelicans et Spurs.

La quatrième

L’équipe azulgrana est confiante d’ajouter sa quatrième victoire et il arrivera très averti par les difficultés que l’Olympiacos lui a présentées mercredi et par combien Madrid a souffert contre Monaco.

Sertaç Sanli accélère ses derniers jours de congé et en principe cela continuera sans compter pour un Jasikevicius qui a essayé d’avoir une lecture positive de la victoire susmentionnée malgré le fait que l’équipe n’a pas bien joué contre Bartzokas, un ancien entraîneur du Barça.

Mirotic, contre l’Olympiacos défendu par Vezenkov

| .

Mirotic, troisième en valorisation

Après une saison très compliquée et un début de saison tortueux avec des défaites en finale de Liga Catalana et de Super Coupe, Nikola Mirotic marque à un niveau élevé dans la Ligue Endesa et à l’aube de l’Euroligue et la meilleure preuve en est qu’il est le troisième joueur le plus valorisé à l’issue de la troisième journée.

La moyenne hispano-monténégrine +18,33 (+31 contre ALBA, +19 contre Bayern et +24 contre Olympiacos). Il est devancé par le grand Serbe Vasilije Micic (Anadolu Efes) avec une moyenne de +21,67 et l’ex-baskoniste Thornike Shengelia (CSKA Moscou) avec +21.