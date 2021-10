Le Barça, pour défendre désormais la direction de l’Euroligue à Istanbul

24/10/2021 à 22:06 CEST

Le Barça, sans temps de récupération après le match difficile contre Unicaja et qu’il a résolu avec une victoire précipitée 73-75, doit rapidement changer de « chip » et se concentrer sur l’Euroligue, où les Catalans disputent deux matchs au cours des quatre prochains jours.

L’équipe du Barça s’est reposée à Malaga et ce mardi matin, elle s’envolera pour Istanbul pour commencer à préparer le match de mardi soir (19h45) contre l’équipe turque de Fenerbahçe que l’ancien joueur de Madrid et du Barça Sasha Djordjevic entraîne cette année.

Les Turcs, avec Nando De Colo et Jan Vesey en tant que stars principales, ont remporté deux matchs -Les deux à domicile-et ils en ont perdu trois, alors ils attendent que les Catalans veuillent arracher la victoire.

Ils arrivent en leaders invaincus

Le Barça apparaîtra à Istanbul en tant que leader invaincu dans la compétition (5-0) égalé par Armani Milan, bien qu’avec une meilleure « moyenne de panier ». Gagner l’Ulker Sports Arena serait un coup de pouce moral pour la suite.

Et c’est que 48 heures plus tard, ils doivent visiter une autre piste vraiment compliquée comme le Maccabi Tel Aviv. Saras Jasikevicius s’y est fait beaucoup d’amis pendant sa période israélienne mais ils attendent aussi le Barça avec beaucoup d’enthousiasme.

Pour le moment, ils ont sauvé le premier « tour » de la visite à Malaga mais il leur reste deux tests vraiment difficiles. On verra comment le Barça sortira des deuxEt s’il peut rester en tête de l’Euroligue comme il l’a réalisé en Endesa League, et surtout seul après le revers de Madrid contre Gran Canaria.