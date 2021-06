Le Barça, pour forcer le tiers de la finale

27/06/2021 à 12:18 CEST

Pour une fois, les pénalités étaient insaisissables jeudi dernier pour un FC Barcelone contraint de gagner ce dimanche à 20h00 sur la piste Levante UD (Esport3, LaLigaSportsTV et GOL) pour forcer un troisième match de la finale de la ligue à jouer mercredi prochain aux Palau.

Le contraire signifierait pour le granota de culminer une campagne sensationnelle et d’ajouter le premier titre de son histoire au classement historique d’une Ligue des champions dans laquelle le Barça sera également.

De cette façon, le club présidé par le média Quico Catalán culmine son exploit après avoir joué la Ligue Europa avec la section football et s’être qualifié pour le football féminin pour la prochaine Ligue des Champions.

L’ex du Barça

Comme cela s’est produit aux Palaos, une partie importante du rôle de premier plan dans l’équipe levantine sera assurée par leurs cinq anciens joueurs du FC Barcelone.

L’équipe de jeunes de Barcelone Roger Serrano Il a montré sa “magie” avec un grand match et un but sensationnel, tandis qu’Esteban était une référence pour l’équipe valencienne et que Rafa Usín et Mario Rivillos et Marc Tolrà ont marqué leurs pénalités.

Levante a gagné aux Palau aux tirs au but

| JAVI FERRÁNDIZ

Diego Ríos, le plus jeune entraîneur de la première division, a surpris le plus âgé (Andreu Plaza) avec sa défense 1-2-1 pour arrêter les incursions de Dídac et à coup sûr que le match de ce soir sera une autre partie d’échecs sur les bancs.

Adieu ?

A l’issue du premier match, le club a organisé un acte de reconnaissance pour les trois joueurs qui quitteront le Barça à la fin de la saison. Ce seront les emblématiques Aicardo, Ximbinha et Daniel Shiraishi, alors qu’Andreu Plaza et son “deuxième” Miguel Andrés ont déjà été honorés il y a quelques semaines (Joselito partira également en prêt au Real Betis).

Aussi, l’objectif de tous est de gagner pour pouvoir dire au revoir de la meilleure façon possible avec un titre mercredi à Barcelone. La seule défaite pour le Barça sera celle de Sergio Lozano, blessé de longue date, bien que le Brésilien Dyego revienne jouer très “touché” avec de graves problèmes de cheville.

Plaza, exigeant

Andreu Plaza n’envisage rien d’autre que gagner à Valence, même s’il a regretté que l’équipe n’ait pas tout donné lors du premier match. “Après le but de Ferrao et plusieurs arrêts de Fede, la première mi-temps a été gâchée plus ou moins en perdant pression et identité”, a expliqué l’entraîneur du Barça.

« Le temps a passé et nous avons laissé un demi-match et dans une finale perdre une minute a des conséquences. Quoi qu’il en soit, j’ai dit à mes joueurs que la piste est toujours en place aux Palaos, car il doit y avoir un dernier match ce mercredi. Nous aurons aussi besoin de nos individualités pour sortir & rdquor ;, a déclaré le Géronais, qui mènera son dernier match en cas de défaite.