Le Barça, pour la finale contre un Nantes plein de “vieilles connaissances”

11/06/2021 à 20:26 CEST

Dans la saison la plus difficile et condensée de l’histoire en raison de la pandémie de Covid-19, le FC Barcelone fait face à un week-end auquel il aspire pour la troisième fois à la conquête de la dixième Coupe d’Europe tant attendue.

Pour la douzième saison consécutive, la Lanxess Arena à Cologne accueille le Final Four des Champions qui pourra assister à un maximum de 1 000 fans qui éviteront l’ambiance morose qui a été vécue en décembre lors du parcours 2019-20.

Le Paris Saint-Germain qui continue de viser son premier titre continental ouvrira le rendez-vous sur les bords du Rhin avec Nikola Karabatic de retour à 15h15 en première demi-finale contre le danois Aalborg, grande sensation du tournoi et équipe de l’encore joueur du Barça Aron Palmarsson de juillet.

Le FC Barcelone tentera de réitérer sa présence en finale à 18h00, même s’il devra pour cela vaincre un rival bien plus dangereux qu’il n’y paraît, un Nantes dirigé par l’ancien joueur du Barça Alberto Entrerríos (le frère de Raúl) et en proie à des joueurs au passé blaugrana.

Six ex du Barça

L’aîné des frères Entrerríos n’a joué qu’un an au Barça (2001-02) et a repris le banc français à l’été 2019 après avoir remplacé un Thierry Anti dont il était l’adjoint.

Le récupéré Image de balise Valero Rivera a remporté la Coupe d’Europe avec le Barça en 2005 et rentré (2016-18) avant de rentrer à Nantes. Edu Gurbindo a également atteint la gloire en tant que joueur du Barça en 2015 et fera ses adieux à Cologne à un club qu’il a rejoint en 2018 (il a signé pour le Vardar).

Raúl Entrerríos et Valero Rivera, rivaux

Kiril Lazarov (41 ans) il a également remporté ce Champions de 2015 face à Veszprém et vit sa quatrième saison à Nantes. Le sextuor est complété par Adrià Figueras qui a joué pour le Barça lors de la saison 2013-14 (il est arrivé l’été dernier à un Nantes qui partira pour Chartres) et un David Balaguer qui est arrivé dans l’équipe du Barça en 2011 après la huitième Coupe d’Europe et il est parti en 2014 juste avant le neuvième.

En tout cas, le grand danger de Nantes pourrait être votre portier, le danois Emil Nielsen, qui jouera pour le Barça à partir de 2022.

Avec Aitor Ariño comme seule perte sûre en raison d’une blessure, La forme physique d’Aron Palmarsson concentre l’inquiétude sur les hôtes du Barça.

L’islandais traîne une blessure au mollet de sa jambe droite Depuis le match contre Ademar et son match semble très compliqué même si le joueur veut se forcer à réaliser son rêve avec le Barça avant de se rendre à Aalborg.

Avec Entrerríos “touché”, le Croate Luka Cindric doit mener une première ligne dans lequel le meilleur Dika Mem est attendu. Ludovic Fàbregas sera également la clé, la défense avec Thiagus Petrus comme référence, l’ailier droit avec Aleix Gómez et le but avec Gonzalo et Möller.

Trois entraîneurs espagnols

Un gourou de ce sport a récemment expliqué que le grande richesse tactique que le handball espagnol a connu dans les années 90 et au cours de la première décennie du siècle, cela a motivé plusieurs joueurs à franchir le pas sur les bancs après leur retraite et cela expliquerait en partie la pléthore d’entraîneurs espagnols qui triomphent à travers la planète.

Entretien d’Alberto Entrerríos à ses joueurs

Et comme cela se voit, un nouveau bouton, puisque trois des quatre équipes finalistes sont dirigées par un entraîneur espagnol la seule exception étant le Danois Stefan Madsen à la barre de l’Aalborg Handbold.

Xavi Pascual fera ses adieux à un banc du Barça dimanche Il est arrivé en février 2009 pour remplacer un Manolo Cadenas qui était son assistant et sa prochaine destination sera le Dinamo Bucarest.

Raúl González de Valladolid, champion à Cologne en 2017 avec le Vardar, dirige le PSG depuis 2018. Et l’ex-Azulgrana Alberto Entrerríos est devenu le premier entraîneur de Nantes en juillet 2019.