Le Barça, pour la finale et… pour le ticket pour la Ligue des Champions

15/06/2021 à 20h20 CEST

Après la victoire subie samedi à Son Moix (2-3) avec un but décisif d’Aicardo en prolongation, Le FC Barcelone reçoit Palma Futsal ce mercredi à 20h00. (Barça TV, Barça TV + et Teledeporte) dans le but de réitérer le triomphe pour accéder à la finale et sceller le ticket pour la prochaine Ligue des Champions.

Dans la poursuite de ce double objectif, l’équipe de Barcelone récupère Adolfo et Daniel après avoir été absent lors du premier match en raison du rouge direct qu’ils ont vu lors de la “clôture” des quarts de finale contre l’Inter aux Palau. Poursuivant les bonnes nouvelles, Dyego est de plus en plus récupéré et le gardien Miquel Feixas pourrait même revenir après deux mois KO.

Dans l’équipe des Baléares, l’ex-Azulgrana Joao Batista et l’Argentin Mati Rosa continuent d’être bas, un joueur qui a signé pour le Barça jusqu’en 2024 et tout indique qu’il ne fera même pas ses débuts. De plus, il faudra voir l’état du Brésilien Tomaz, qui n’a pas joué la seconde mi-temps à Son Moix après s’être blessé.

Sans place

Contrairement à Adolfo et Dyego, Andreu Plaza ‘tombe’ deux matchs pour son rouge direct pour avoir protesté et reviendra pour diriger le match son “deuxième”, un Miguel Andrés qui a joué un rôle clé dimanche avec sa décision de commencer la prolongation avec Dyego comme gardien de but.

« L’objectif que ce club cherche toujours est de participer à chaque édition de la Ligue des champions et c’est ce que nous voudrions, fermez-le maintenant et laissez l’équipe en Europe & rdquor;, a déclaré Toledo, qui quittera le club à la fin de la saison comme Plaza.

Daniel et Adolfo, deux ‘signatures’ pour ce mercredi

| FCB

« Tout cela fait beaucoup. Maintenir toujours un niveau d’intensité élevé est essentiel et la foule des Palaos nous aidera pour l’obtenir. Avoir deux joueurs plus frais comme Adolfo et Daniel est également très important. Et puis nous devons nous assurer que la concentration est adéquate à tout moment et que chaque duel individuel en un contre un est pour nous », a ajouté Andrés.

“Nous ne pensons pas à un éventuel troisième match, même s’il est vrai que l’égalité est très serrée et ce ne serait pas une surprise s’ils nous battent. Pour nous le Palau est le plus et ils nous soutiendront sûrement au maximum & rdquor;, a-t-il indiqué un Adolfo très heureux de votre retour.

“Notre objectif numéro un est d’atteindre la finale, car cela pour l’équipe, pour cette équipe et finalement pour le club, jouer la Ligue des champions doit être obligatoire. Le Barça aspire toujours au maximum et le maximum c’est toujours l’Europe”, a-t-il ajouté. le mvp de la saison 2019-20.