Le Barça, pour le premier titre de “l’ère Ortega”

Malgré les changements importants qui se sont produits à la fois dans l’équipe, sur le banc et dans la direction sportive, ce Barça doit continuer à être une équipe championne Et ce samedi, il a l’opportunité d’entamer les succès de cette nouvelle étape avec Carlos Ortega comme entraîneur.

Avec près d’un mois de pré-saison derrière lui, l’équipe du Barça se dispute contre ABANCA Ademar à 21h30 une Supercoupe d’Espagne qui a conquis 23 fois, les neuf dernières d’affilée. Avant cela, à 19h30, les favorites Super Amara Bera Bera et Handball Elche seront mesurées en Supercoupe féminine (les deux matchs seront retransmis en direct sur Teledeporte).

Le gardien argentin Leo Maciel, l’ailier gauche Ángel Fernández, pourrait officiellement faire ses débuts L’arrière droit égyptien Ali Zein après avoir passé quelques minutes en amical contre BM Sinfín après sa blessure et l’arrière gauche français Melvyn Richardson, qui a brillé jeudi à Santander avec 10 buts en 10 tentatives. Par conséquent, la seule défaite pour le Barça sera Aitor Ariño qui fait face à la phase finale de récupération de sa grave blessure.

“J’affronte la Super Coupe avec les nerfs de toute autre compétition. Nous sommes ensemble depuis 15 jours et nous nous habituons l’un à l’autre, mais nous attendons avec impatience un adversaire difficile » ; Carlos Ortega a expliqué dans le précédent aussi ambitieux que dans son étape réussie en tant que joueur.

Très rajeuni, Ademar arrive sans Leandro Semedo, blessé de longue date, mais avec le gardien serbe Milan Bomastar et avec les Grecs Papantonopoulos (gardien), Theo Boskos et Nikos Liapis sous le commandement de L’ancien entraîneur de Barcelone Manolo Cadenas. “Ça te motive pour affronter le champion d’Europe et cela devrait nous servir d’apprentissage », a commenté le Léonais.

Luís Frade, en amical contre Granollers

Gala et hommage aux médaillés

Le Théâtre Municipal Concha Espina de Torrelavega a accueilli vendredi soir un « Gala de handball 2021 » dans laquelle la RFEBM a rendu hommage aux huit Catalans qui sont montés sur le podium à Tokyo.

Ludovic Fàbregas, Dika Mem, Timothey N’Guessan et Melvyn Richardson ont remporté l’or avec la France, tandis que Gonzalo Pérez de Vargas, Aleix Gómez et Ángel Fernández ont remporté le bronze avec les Hispaniques. Et le mythique Raúl Entrerríos, aujourd’hui à la retraite et actuel coordinateur de l’équipe des jeunes du Barça et entraîneur des jeunes.

Le médiatique président cantabrique Revilla, avec les bronzes olympiques

| RFEBM

De plus, le ‘All Star Team’ de la Iberdrola Guerreras League avec la Brésilienne Renata Arruda comme meilleure gardienne et MVP d’une année passée où il a joué avec Super Amara Bera Bera avec son ancien entraîneur Imanol Álvarez et ses anciens coéquipiers Mariane Fernandes et Maitane Etxeberria.

Cette équipe idéale rivalise avec Lysa Tchaptchet et María Flores, d’Elche Handball; Silvia Arderius et Soledad López, de la Costa del Sol Málaga ; Danila So Delgado, de Caja Rural Aula Valladolid; Aida Palicio, d’Unicaja Banco Gijón; et Paulina Pérez, qui était à l’Atlético Guardés l’année dernière et joue maintenant pour la JDA Dijon en France.