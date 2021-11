Le Barça, pour maintenir le leadership à Murcie avec une certaine morbidité

19/11/2021 à 22:46 CET

Premier avec cinq victoires consécutives et classé pour le Tour Élite de la Ligue des Champions après avoir résolu avec autorité les trois duels du Tour principal, le Barca fait face ce samedi à un test décisif sur la piste d’ElPozo Murcia Costa Cálida (16h00., BUT). Ce sera un duel morbide dans lequel les visiteurs Bernat Povill et une Esquerdinha qui pourraient voyager seront faibles.

L’équipe de Murcie compte jusqu’à quatre joueurs avec un passé au Barça. Juanjo a défendu le but du Barça entre 2016 et 2020 (Il est rentré dans son pays natal pour des raisons personnelles) et l’électrique Leo Santana (très aimé aux Palau) a porté un blaugrana entre 2017 et 2019.

En outre, Mati Rosa a même réussi l’examen médical, mais une blessure grave l’a empêché de s’habiller en Blaugrana. Et l’une des deux grosses recrues d’ElPozo, Gadeia, est parvenue à un accord avec l’ancien manager Txus Lahoz qui n’a pas été confirmé.

L’autre grande incorporation murcienne est le Kazakh Taynan nationalisé au Brésil, qui a donné au Barça plus d’un mécontentement face à l’AFC Kairat en Final Four de la Ligue des Champions.

Juanjo, au Palau lors de son passage au Barça

| VALENT ENRICHIR

En parlant de la plus haute compétition continentale, les Catalans visiteront Fútbol Emotion Zaragoza mercredi et recevront Jaén Paraíso Interior samedi avant d’affronter le Tour Elite à Plzen (Tchéquie).

Le modèle, heureux

L’ère Jesús Velasco a commencé sur de très bonnes bases et ils ont donc exprimé ce vendredi dans les deux précédents des grandes références de l’équipe, Sergio Lozano et Ferrao.

« Nous passons un bon moment. Aussi, vous voyez que vous gagnez bien et que vous jouez bien, et vous y croyez encore plus. Il y a encore beaucoup de progrès à faire et il faut assimiler de nombreux concepts & rdquor;, a souligné le capitaine du Barça.

« Pour moi, ElPozo est l’un des grands rivaux à battre. Il avait une bonne base de jeunes et il s’est très bien renforcé avec deux meilleurs joueurs comme Gadeia et Taynan. Mati Rosa est également très bon, mais nous verrons si le le genou répond, je l’espère. ElPozo a élevé son niveau et nous espérons que nous sommes également à ce niveau », a ajouté un Luxuriant qui vient de marquer trois buts avec l’équipe nationale à son retour dans l’équipe.

Jesús Velasco, cette semaine avec SPORT

| VALENT ENRICHIR

« Nous profitons. Quand les joueurs sautent sur le terrain, on voit qu’ils sont contents et c’est essentiel. Comme on dit au Brésil, il faut jouer avec joie. Vous pouvez voir que les gens sont heureux, impatients et veulent entrer dans l’histoire avec ce maillot », a commenté Ferrao.

« C’est un match auquel tous les joueurs veulent jouer, toute l’Espagne le regardera et ce sera un bon test pour savoir à quel niveau nous sommes. Nous voulons faire nos preuves », a-t-il ajouté. celui de Chapecó, qui passe un bon moment à tous points de vue.