Le Barça, pour mettre le ‘cinquième’ au retour aux Palau

11/12/2021 à 06h30 CET

Le Barça vit des moments doux malgré le fait que il pouvait à peine faire la pré-saison pour le différend de la Coupe du monde et ce vendredi, il cherchera sa cinquième victoire en championnat aux Palau lors de la visite du récemment promu Manzanares Quesos El Hidalgo (20h30, Barça TV, Esport3 et LaLigaSportsTV en direct).

En outre, l’équipe du Barça a également remporté ses trois matchs du tour principal d’une Ligue des champions avec autorité dans lequel il cherche sa quatrième blessure et dans lequel il affrontera le Tchèque Plzen, le Belge Halle-Gooik et le Slovène Dobovec dans une manche Elite abordable (dernier obstacle avant le tant attendu Final Four).

Jesús Velasco, qui a commencé sa carrière à Barcelone avec un excellent pied, continuera sans pouvoir compter sur le blessé Leandro Esquerdinha. Le joueur de l’équipe Bernat Povill manquera également son deuxième match suivi, donc le jeune Víctor Pérez se rhabillera après avoir fait ses débuts à Pampelune, clôturant la victoire avec 2-8.

A peine promu et dans le seul objectif de sauver la catégorie, l’équipe de Ciudad Rhea dirigée par Juan Luis Alonso est l’avant-dernière avec trois points et ne connaît toujours pas la victoire, bien qu’ils aient égalisé à domicile contre l’Inter (3-3) et vendu leur défaite à Jaén au prix fort la dernière journée (3-2).

Le Barça fuit les confiances

| VALENT ENRICHIR

Manzanares a l’ancien joueur de la filiale du Barça Álvaro López et avec un Antonito qui était sous le commandement de Jesús Velasco à Caja Segovia qui a perdu la finale de la ligue contre le Barça au cours de l’année universitaire 2010-11. À ce jour, ses meilleurs tireurs sont Daniel avec trois buts et Juanan et le Brésilien Humberto avec deux.

Des avis

Malgré le grand moment de jeu et les résultats que traverse l’équipe et la nette supériorité sur le papier, Le Barça ne fait pas du tout confiance à l’équipe Manzara et il est clair sur la nécessité de sortir aussi « coincé » que lors des sept matchs précédents avec des victoires claires (quatre en championnat et trois en tour Élite de la Ligue des champions.

Dans un grand moment comme pratiquement toujours, Colomense Adolfo souligné que le favoritisme « se manifeste sur la piste. Cette ligue est très serrée et nous devons affronter le jeu avec la bonne attitude et la bonne mentalité pour éviter les surprises. »

Adolfo, la saison dernière contre Levante

| JAVI FERRÁNDIZ

Pour sa part, André Coelho continue de confirmer son excellent final de saison et aussi l’arrivée de Jesús Velasco l’a aidé à reprendre confiance en lui… même s’il l’a déjà fait dans la dernière ligne droite avec Andreu Plaza qui a beaucoup misé sur sa signature.

« Ces jeux sont dangereux. La saison dernière, nous avons déjà perdu des points aux Palaos contre des rivaux théoriquement inférieurs et nous ne voulons pas que cela se reproduise & rdquor;, a prévenu le tout nouveau champion du monde avec le Portugal.