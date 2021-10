Le Barça, pour mettre le ‘cinquième’ avant le PAS Alcoi

11/10/2021 à 18:11 CEST

Le FC Barcelone reçoit le PAS Alcoi mardi à 13h00 (Barça TV) lors de la cinquième journée de l’OK Liga dans le but de remporter sa cinquième victoire pour conserver seul la tête avec deux points de location sur le Deportivo Liceo (visite Les Comes pour affronter Igualada à 21h00).

Après avoir remporté une nouvelle Ligue catalane et s’être incliné face à la Corogne en finale de la Supercoupe d’Espagne, l’équipe azulgrana propose un haut niveau avec ni plus ni moins de 32 buts en quatre matchs… et que lors de la première journée il n’en a marqué que trois et a souffert pour s’imposer sur le court de Voltregà (2-3).

Cependant, l’équipe dirigée par Edu Castro a été mortelle dans les trois, avec des défaites scandaleuses contre Voltregà (11-1), Reus Deportiu Virginias (3-8) et Corredor Mató CH Palafrugell (10-3).

Malgré le fait que l’été dernier un Pablo Álvarez qui avait dirigé l’équipe dans des tâches offensives pendant une décennie est parti, tous les joueurs se sont avancés dans des tâches offensives et la meilleure preuve en est qu’il y a quatre Catalans parmi les 15 meilleurs buteurs avec Pau Bargalló deuxième avec huit « cibles » (à l’un de Sergi Canet, de Palafrugell), suivi de Joao Rodrigues et Matías Pascual avec six et Helder Nunes avec cinq après les triplés des deux derniers contre Palafrugell.

Le Barça vient de battre Palafrugell par 10-3

| JAVI FERRÁNDIZ

Devant, PAS Alcoi ajoute une victoire, deux nuls et une seule défaite avec César Candanedo comme principale référence en attaque. L’ancienne Lleida Llista Blava a déjà marqué sept buts et sera le grand danger pour les habitants d’Alicante cet après-midi au Palau.

Sans fiducies

Un Edu Castro prudent a souligné la qualité du rival et il a appelé à ne pas se faire confiance, car « nous sommes face à une équipe très directe et très heureuse qui marque beaucoup de buts et que lorsqu’elle affronte le jeu, c’est super dangereux. Si nous les laissons courir, ils peuvent nous mettre dans des situations inhabituelles ».

« La ligne est la même que toujours, essayez de ne pas courir et cela arrive parce que le taux de possession est élevé mais aussi très responsable dans certaines situations où l’on peut faire plus. Et puis, amener le jeu sur notre terrain, ce qui veut dire ne pas leur laisser le ballon », a poursuivi l’entraîneur du Barça.

Edu Castro, donnant des instructions à ses joueurs

| FCB

Quant à la bonne ligne de l’équipe, Castro a souligné que « nous n’avons encore rien fait de définitif, mais nous avons fait du bon travail pour continuer dans cette ligne ascendante.. Nous avons une moyenne de buts très élevée malgré le fait que dans le premier, nous n’en avons marqué que trois et une marge de progression importante, surtout dans la transition. L’équipe répond aux attentes, même si l’avance lors de la quatrième journée est anecdotique. »

Pour sa part, vétéran Sergi Panadero convenu que le jeu « sera compliqué. C’est une équipe qui joue bien et qui a de très bonnes individualités. Ils sont confiants et nous devons continuer dans la même ligne à domicile et imposer notre jeu dès le premier instant ».

« Jouer à la maison est toujours spécial. Nous voulons que le plus de gens possible viennent et nous allons essayer de faire un bon spectacle pour qu’ils s’amusent contre un rival très intense qui nous obligera à être très impliqués dans le jeu dès le premier instant « , a ajouté Vic’s.