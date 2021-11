Le Barça, pour reprendre le chemin du triomphe

10/11/2021 à 19:36 CET

Le Barça soupire se remettre sur les rails pour gagner en Euroligue. Il ne veut pas s’autoriser d’autres revers pour compliquer les choses alors qu’il avait effectué un départ spectaculaire en Europe avec six victoires lors des six premiers matchs.

Après deux défaites consécutives contre le Maccabi et Milan, l’équipe du Barça a besoin de renouer avec la victoire et faites-le avec un match aller contre Baskonia, rival aujourd’hui (21h00, DAZN et Movistar), dans lequel il est déjà considéré comme un classique de l’Euroligue.

Le Barça voudra rester invaincu aux Palau, où il espère avoir le soutien des supporters dans les tribunes, et basera le jeu sur sa défense, meurtrière lorsqu’elle est carburée à souhait, et sur des transitions rapides avec des hommes comme Brandon Davies ou Sertac. Sanli qu’ils répondent dans la peinture.

Encore une fois, ils doivent être Niko Mirotic et Nick Calathes qui dirigent le Barça et veillent à ce que la concentration de l’équipe soit dès la première minute pour éviter un autre match de remorquage en Euroligue avec les dangers que cela comporte.

Sarunas Jasikevicius a le retrait d’Álex Abrines, se remettant d’une blessure fémoro-patellaire au genou gauche, et le doute de Cory Higgins, souffrant de lombalgie qui ne lui a pas permis de jouer contre Obradoiro. Tout indique que Kyle Kuric aura plus de minutes et plus de responsabilités sur la piste.

Faire appel au jeu extérieur

Le jeu extérieur doit être une autre des armes du Barça de Jasikevicius aux Palau, puisque nous affrontons la troisième meilleure équipe en pourcentage de triples (37%) tandis que Baskonia est avant-dernière avec une pauvre (29%).

Mais si les choses ont mal tourné au Barça ces deux dernières journées européennes, Baskonia arrive aux Palaos avec trois défaites consécutives en Euroligue.

De plus, Dusco Ivanovic a perdu Sander Raieste et Alec Peters et pourrait donner l’alternative à Lamar Peters.

9e journée de l’Euroligue

CSKA Moscou-Maccabi (jeudi, 18h00)

Etoile Rouge-Asvel Villeurbanne (jeudi, 19h00)

Alba Berlin-Anadolu Efes Istanbul (jeudi, 20h00)

Panathinaikos-Unics Kazan (jeudi, 20h00)

FC Barcelone-Bitci Baskonia (Jeudi 21h00)

Zenit-Olympiacos (vendredi, 18h00)

Fenerbahçe-Armani Milan (vendredi, 18h45)

Real Madrid-Zalguiris Kaunas (vendredi, 20h45)