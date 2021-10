Le Barça, pour tourner la page avec dans le duel catalan en championnat

11/10/2021 à 18:56 CEST

Le FC Barcelone tentera de retrouver les bons sentiments ce mardi à 19h00. (GOL et LaLigaSports TV en direct) dans un affrontement de rivalité maximale sur le court de Fraikin Granollers qui survient juste après la première déception du nouveau projet.

Et c’est qu’une boîte azulgrana avec beaucoup de joueurs « touchés » et sans Luka Cindric ils sont tombés sans relâche lors de la finale du Super Globe 33-28 contre Magdebourg qui a montré que leur avance en solitaire en Bundesliga avec 12 points en six journées n’est pas un hasard.

Avec un modèle plus court et sans autant de variantes que l’année dernière, Le Barça s’est « humanisé » et il a déjà perdu deux matchs (il est également tombé sur le court de Veszprém en Ligue des champions), en plus de souffrir face à Ademar pour ajouter une nouvelle Supercoupe.

Avec le jeune Domen Makuc comme seul défenseur central En attendant le retour de Luka Cindric durant le mois de novembre, Antonio Ortega est contraint d’improviser des alternatives comme placer incidemment Melvyn Richardson ou encore Dika Mem au centre de l’attaque.

Ali Zein est l’un des recrues du Barça

| JAVI FERRÁNDIZ

Devant, Fraikin Granollers compte six points sur les huit de son rival ce soir, avec trois victoires et une seule défaite dans un mauvais match sur le terrain de Frigoríficos Cangas (26-20).

Dans le tableau réalisé par Antonio Rama Le jeune arrière gauche Pol Valera brille de sa propre lumière avec 21 buts, secondé par le vétéran ex-Barcelone et tout nouveau bronze olympique Antonio García (16), par l’ancien joueur de Barcelone Àlex Márquez (17) et par le Chilien Esteban Salinas (15), un maître quand il s’agit de profiter de situations favorables .

Pour le Barça, ce sera le premier des trois matchs qui les attendent dans une semaine marquée par le visite au Palau del Dinamo Bucarest ce vendredi avec la présence du légendaire ancien entraîneur du Barça Xavi Pascual. Aux côtés du joueur barcelonais, trois autres « ex » viendront : Cédric Sorhaindo, Àlex Pascual et le récemment signé Edu Gurbindo.

Fraikin Granollers cherchera un « impossible »

| JAVI FERRÁNDIZ

Très « chargé » de minutes et aussi au niveau mental, l’équipe s’est reposée ce lundi dans une sage décision d’Ortega et ils se retrouveront ce mardi avant de parcourir une piste toujours compliquée malgré les victoires encombrantes lors des derniers duels.

En fait, le dernier précédent date de cette même pré-saison dans le traditionnel duel des Super Coupe de Catalogne, réglée avec une nette victoire de Barcelone 36-26 avec six buts de Melvyn Richardson.