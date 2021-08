Le Barça poursuit son avancée à Encamp

29/08/2021 à 17h17 CEST

Le FC Barcelone achève son avant-dernière journée de travail ce dimanche au Centre Esportiu i Sociocultural d’Encamp profitant de l’aubaine météo (environ 10 degrés de moins qu’à Barcelone) dans la préparation des deux premiers titres du parcours, la Ligue catalane et la Supercoupe.

Les Catalans devront affronter leur deuxième amical en terres andorranes avant, ce lundi à 18h30 (en direct sur Esport3) contre les Français de Limoges, champion de l’Euroligue en 1993 aux mains de l’ancien entraîneur barcelonais Bozidar Maljkovic.

Ce sera le deuxième et dernier match amical pour les deux premiers titres susmentionnés de la saison après les débuts victorieux jeudi dernier à Comú d’Encamp contre MoraBanc Andorra par 72-81.

Bonne atmosphère

L’un des aspects les plus frappants est les « bonnes vibrations » que l’on respire à la fois dans l’équipe d’entraîneurs et dans l’équipe et dans le quatre du Barça B qui aura encore des minutes demain (Ibou Badji, Gael Bonilla, Michael Caicedo et un Agustín Ubal qui continue de surprendre par son impudence et sa maturité malgré le fait qu’il vient d’avoir 18 ans). Et attention, car l’été dernier, les Bolmaro, Sergi Martínez et compagnie ont gagné leurs galons.

Le Barça a connu une semaine très utile en Andorre

| VICTOR SALGADO – FCB

Un autre enjeu important est le confort de cette semaine grâce au accord signé il y a des années entre le FC Barcelone et le Comú d’Encamp ce qui a permis aux quatre sections d’y séjourner (en futsal c’était la filiale).

Les joueurs se rendent au pavillon à pied et reviennent de la même manière à l’Hôtel Guillem, dans laquelle ils passent la nuit et prennent tous les repas. Même le bus n’est pas utilisé, même si tout ce calme prendra fin ce lundi avec le retour à Barcelone après le duel susmentionné contre Limoges.

Bonne adaptation

Bien qu’il y ait eu six victimes (Adam Hanga, Víctor Claver, Leo Westermann, Artem Pustovyi et Leandro Bolmaro attendant qu’il signe avec le Minnesota), seulement quatre sont arrivés en raison de la nécessité de réduire les dépenses (Nicolás Laprovittola, Rokas Jokubaitis, Sertaç Sanli et Nigel Hayes). Bien sûr, nous avons encore besoin de savoir ce qu’il adviendra de Pau Gasol.

Les signatures s’adaptent parfaitement et il est surprenant de voir le nouveau venu Hayes oser esquisser des mots en espagnol ou Jokubaitis agir sur la piste comme s’il était avec l’équipe depuis des mois. Les deux ont l’avantage d’avoir déjà joué sous Saras pour Zalgiris.

Nigel Hayes a atterri sur ses pieds dans le vestiaire

| VICTOR SALGADO – FCB

Sanli s’intègre également très bien dans le groupe et ‘Lapro’ démontre son expérience et sa connaissance des groupes après une décennie dans l’élite avec la conviction qu’il sera à nouveau le joueur qui a ébloui dans la Penya

Le grand dénominateur commun de toute l’expédition est l’ambition et l’exigence de soi d’un groupe qui ne se contente pas du « double » de l’année écoulée et qui se fixe les objectifs les plus élevés. L’Euroligue reste le grand rêve… un rêve tout à fait à la portée des possibles

Cubells : « Le pari sur le basket est fort et solide & rdquor;

Le responsable de la section, Josep Cubells, analysé des sujets intéressants de la concentration de l’équipe dans le Comú d’Encamp sur la réalité du Barça. « L’engagement de ce conseil d’administration pour le basketball est fort et solide. Nous recherchons une pérennité économique et sportive pour toujours faire partie de l’élite & rdquor;, a-t-il expliqué dans une prémisse qui gagne encore plus d’entiers maintenant que la pandémie place l’économie des clubs à un carrefour dangereux.

Josep Cubells, avec les quatre signatures de Barcelone

| VÍCTOR SALGADO-FCB

Cubells a souligné le rôle important des acteurs locaux dans la pré-saison pour un parcours dans lequel ils auront plus d’importance dans les quatre sections professionnelles. « L’un de nos objectifs est la présence des jeunes. C’est une excellente nouvelle d’avoir des joueurs de base à l’entraînement & rdquor;, a-t-il déclaré.

“Le bilan de la saison dernière est très positif. Deux titres ont été remportés, la Copa del Rey et la Ligue. Et le Final Four de l’Euroligue a été atteint avec de sérieuses chances de l’avoir également atteint & rdquor;, a conclu le manager historique de Blaugrana.