08/04/2021 à 18:54 CEST

Déjà classé pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le FC Barcelone continue avec sa pléthore de matches de la Ligue Asobal ce vendredi sur le circuit BM Benidorm à 18h30..

Les Catalans mènent la compétition avec autorité avec 24 victoires en 24 matchs disputé et mène par neuf à un Bidasoa Irun qui a également joué un autre match, il se dirige donc vers son onzième titre consécutif.

Si mercredi, dans la nette victoire sur la piste de Fertiberia Puerto Sagunto (24-39), Xavi Pascual a donné le repos à Cédric Sorhaindo et Jure Dolenec, tout indique que Xavi Pascual profitera également du crash de ce vendredi pour continuer à doser l’équipe.

Et est-ce qu’après avoir joué mercredi, l’actuel champion le fera ce vendredi à Benidorm, recevra mardi de la semaine prochaine à Bidasoa Irun dans un duel compliqué à jouer également à domicile vendredi contre Dicsa Modular Cisne et 19-A contre Ángel Ximénez Puente Genil.

L’équipe d’Alicante n’arrive pas à temps après avoir enchaîné six matchs sans gagner (cinq en Ligue et un en Copa del Rey) et ne pourra pas compter sur son meilleur buteur, Mario López qui a des problèmes de genoux. Le gardien brésilien Leo Tercariol ne fera pas non plus partie du match.

En outre, Carlos Grau arrive « entre cotons » au rendez-vous, tandis qu’Ángel Rivero et James Parker sont déjà rétablis après avoir souffert de problèmes physiques ces dernières semaines, comme Borja Méndez. D’ailleurs, l’été dernier, les Blaugrana sont passés au-dessus de Benidorm en Super Coupe (18-38).

Aleix Gómez est la clé des projets de Xavi Pascual

| PEPA CONESA

Pour sa part, Le Barça s’est entraîné ce jeudi matin au Palau d’Esports Vila d’Altea Et ce très prochain, vous serez transféré en bus à Benidorm, une ville qui est à seulement 15 minutes par la route.

En attendant le résultat de l’important examen médical que Casper Mortensen subit en terres danoises, Xavi Pascual devra continuer à serrer son fils Àlex étant KO jusqu’à la saison prochaine, l’autre ailier gauche, Aitor Ariño.

Langaro, prêt

L’un des joueurs qui doit montrer le plus dans cette phase de la compétition est le Brésilien Haniel Langaro, qui a alterné de bonnes performances avec d’autres beaucoup plus discrètes.

Langaro souffre toujours de la dureté des défenses rivales

| JAVI FERRÁNDIZ

« Nous allons jouer près de ce que nous avons fait mercredi. C’est le troisième match en une semaine et nous sommes un peu fatigués, mais nous allons aller au sommet pour obtenir les deux points », a indiqué le club barcelonais.

« Benidorm est une équipe qui joue bien et ils affronteront le match sans pression, nous devons donc nous concentrer et faire notre travail », a ajouté un responsable Langaro.