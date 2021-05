Le Barça prévoit déjà la prochaine saison avec des nouvelles

12/05/2021 à 20:10 CEST

Alors que le moment décisif de la saison arrive pour le Barça avec la dispute du Final Four et de la Ligue Endesa, dans les bureaux, ils travaillent déjà pour compléter un modèle également compétitif pour le prochain cours.

Et c’est que l’équipe de Barcelone Il connaîtra quelques changements, notamment dans la direction de l’équipe, même si certains changements dans la position de l’avant-pouvoir et dans celle de “ centre ” ne sont pas à exclure. Tout cela est élaboré avec minutie par le nouveau directeur général, Juan Carlos Navarro et l’entraîneur lui-même, Saras Jasikevicius.

La priorité à l’heure actuelle est de faire appel aux services d’un jeune garde lituanien de 20 ans, Rokas Jokubaitis., que Saras connaît bien, et veut qu’il soit écuyer de Nick Calathes en direction du Barça.

Jeune mais expérimenté

Jokubaitis de 1,93, a déjà de l’expérience en Euroligue, où cette année il a récolté en moyenne 7 points et 2,5 passes décisives en 21 minutes en moyenne en Euroligue., et un taux de réussite de 38,8% depuis l’interurbain.

Un joueur qui soutient pleinement l’entraîneur du Barça, qui connaît parfaitement son jeu et il pense que cela peut être très productif pour le Barça, bien qu’à court terme, car cela pourrait conduire à la NBA dans les années à venir.

Le Barça négocie la résiliation et la clause qui devra être payée au club lituanien, qu’il est prêt à négocier avec le désir du joueur de s’habiller en joueur du Barça.

Au revoir à Bolmaro et Westermann

Les Jokubaitis viendront couvrir les pertes plus que certaines de Leandro Bolmaro, qui se rendra en NBA la saison prochaine avec le Minnesota, et Leo Westermann, qui n’est pas intéressé et qu’il pourrait même entrer dans l’opération pour Jokubaitis.

Bolmaro quitte définitivement le Barça, sur le chemin de la NBA

Navarro a également testé l’ancien garde du Barça Kevin Pangos, qui a impressionné par sa belle saison au Zenit, bien que ses prétentions économiques, avec une grande offre de renouvellement de Zenit, ils l’empêchent pratiquement de retourner aux Palaos.

Toute la ligne extérieure est assurée de sa poursuite, avec Mirotic en tête, même si le club du Barça pourrait demander à Alex Abrines un effort pour réduire ce qu’il a accepté dans son contrat d’expansion qui déclenche son record. Les deux parties seront d’accord car le joueur est très heureux au Barça et le club le considère comme une pièce très importante.

Pustovyi ne suivra pas non plus

Enfin, un autre qui fera ses valises est Artem Pustovyi, qui met fin à son contrat et ne continuera pas, après qu’il soit devenu clair cette saison que cela ne faisait pas partie des plans de Jasikevicius, en plus d’avoir un jeton assez élevé.

On ne s’attend pas non plus à ce que Pau Gasol le fasse, qui est arrivé il y a deux mois pour se préparer pour les Jeux et contribuer à la finale de la saison.. Mais il n’envisage pas de continuer s’il n’y a pas de surprise après les JO.

Claver a un an de plus sur son contrat bien que le Barça ne s’en soucierait pas s’il partait

Sur qui les doutes tombent, c’est le valencien Victor Claver, qui a encore un an de contrat Oui Le Barça saluerait son départ, bien que le joueur ait déjà clairement indiqué qu’il n’avait aucune intention de bouger. Nous verrons comment le sujet se termine.