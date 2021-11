Le Barça réaffirme son leadership avec une nouvelle victoire solvable

11/12/2021 à 22:03 CET

Le FC Barcelone est toujours en état de grâce et ce vendredi il a battu Manzanares FS Quesos El Hidalgo 8-2 avec deux « doublets » distincts de Ferrao et André Coelho pour rester en tête du classement avec 15 points sur 18 possibles et ajoutés consécutivement au cours des cinq dernières journées.

FCB

HOMME

FC BARCELONE, 8

(5 + 3) : Miquel Feixas (p., 1), Carlos Ortiz, Marcenio, Pito, Ferrao (2) -cinq départs-, Matheus (1), Dyego, Adolfo (1), André Coelho (2), Sergio Lozano (1) et Víctor Pérez.

FROMAGE MANZANARES FS EL HIDALGO, 2

(1+1): Deivd (p., 1′-36′), Álvaro, Manu Diz, Humberto, Daniel -cinq initiales-, Javi Juárez (ps, 37′-40′), Kiki, Antoñito, Cortés, Juanan (1), lex Fuentes et lex Velasco.

ARBITRES

Abdulay Ndoho (Riojan) et Santander Flamarique (Aragonais). Ils n’ont montré aucune carte.

BUTS

1-0, Ferrao (1:36), 1-1, Daniel (2:18) ; 2-1, André Coelho (6:56); 3-1, Adolfo (7:21); 4-1, Sergio Lozano (8:02); 5-1, Matheus (14:20); 5-2, Juanan (25:42); 6-2, Miquel Feixas (29:56); 7-2, André Coelho (30:16) ; 8-2, Ferrao (32:57).

INCIDENTS

Match correspondant à la sixième journée de championnat de première division de futsal masculin disputé devant 1 113 spectateurs au Palau Blaugrana (Barcelone).

La boîte azulgrana a fait face à la collision avec lui objectif ferme d’ajouter sa cinquième victoire d’affilée pour soutenir un leadership qu’il partage avec Jaén Paraíso Interior et Viña Albali Valdepeñas avant le premier test sérieux de la saison qui arrivera samedi la semaine prochaine sur la piste ElPozo Murcia Costa Cálida.

Pour le deuxième match consécutif à la baisse en raison d’une blessure musculaire de Leandro Esquerdinha l’équipe de jeunes Bernat Povill a rejoint en raison d’un malaise dans l’adducteur sur la jambe droite, pour laquelle le joueur subsidiaire Víctor Pérez a répété dans la liste après avoir fait ses débuts en marquant sur le terrain de Xota.

ET Le Barça a répété l’image stellaire qu’il montrait à cette aube de la saison dans un nouveau signe que l’équipe assimile parfaitement les exigences d’un Jesús Velasco qui pourrait à peine faire la pré-saison à cause de la Coupe du monde.

Sergio Lozano continue de performer à un très haut niveau

| JAVI FERRÁNDIZ

Seulement 96 secondes s’étaient écoulées lorsque Ferrao a ouvert le score au tournant profitant d’une belle passe intérieure de Carlos Ortiz, mais une demi-minute plus tard, un grand jeu de Humberto a mené au 1-1, l’œuvre de Manu Diz.

La fête s’est calmée pendant quelques minutes jusqu’à ce que l’insistance locale a abouti à trois buts en moins d’une minute et demie. André Coelho a marqué 2-1 à la 7e minute avec un tir magistral sans angle qui a surpris Deivd, Adolfo a marqué un grand but profitant du fait que Dyego a pris son défenseur dans un grand mouvement et un Sergio Lozano qui continue d’étonner a marqué le 4 -1 avec une belle définition qui pique le ballon.

En plein siège, trois coups de feu ont également été tirés sur le bois, oeuvre du capitaine Ferrao et Carlos Ortiz. Le leader se plaisait et Matheus a fait 5-1 à 14′ après une passe sensationnelle de Dyego, bien que le gardien Miquel Feixas ait évité le deuxième but à la 18e minute en arrêtant un tir de Daniel sur la ligne.

Matheus a collaboré à la victoire avec un but

| JAVI FERRÁNDIZ

L’actuel champion de la ligue a un peu baissé le piston dans les premières minutes de la reprise et les visiteurs ont coupé les distances sur 36′ dans une grave erreur de Miquel Feixas, qui a fait une « excursion » et a fini par donner le ballon à Juanan (il l’a pris pour un coéquipier), qui a marqué 5-2 depuis le milieu de terrain.

Le moment clé de la soirée est arrivé là, lorsque Juanlu Alonso a donné le maillot du gardien de but à Antoñito et s’est retrouvé avec deux buts en 20 secondes. Miquel Feixas s’est remis de son erreur en marquant 6-2 et immédiatement après Adolfo a démontré une fois de plus avec le 7-2 pourquoi il est le meilleur défenseur de la planète en infériorité.

Il était encore temps pour Ferrao de sceller son « double » avec le final 8-2 Après un rejet de Deivd sur un tir de Pito et il a déjà marqué neuf buts en championnat pour être un derrière le ‘Pichichi’, le Slovaque Tomas Drahovsky (Industrias Santa Coloma) après les six qu’il a marqué contre Fútbol Emotion Saragosse.