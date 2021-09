Le Barça réagit en seconde période et remporte la Supercoupe

04/09/21 à 23:08 CEST

Avec beaucoup plus de problèmes que prévu avant un magnifique ABANCA Ademar, Le FC Barcelone a réagi à temps après une mauvaise première mi-temps pour s’imposer 30-27 à Torrelavega et conquérir la 24e Supercoupe d’Espagne de son histoire et la dixième consécutive en présence du président Joan Laporta dans la loge

FCB

ADE

FC BARCELONE, 30

(13 + 17) : Pérez de Vargas (p.), Thiagus Petrus, Dika Mem (4), Haniel Langaro, Ludovic Fàbregas (1), Aleix Gómez (6), Luka Cindric (2) -sept partants-, Leo Maciel (ps), Blaz Janc (2), Melvyn Richardson (2), Timothey N’Guessan, Domen Makuc, Luís Frade (4), Ángel Fernández (5) et Ali Zein (4)

ABANCA ADEMAR, 27

(15 + 12) : Panagiotis Papantonopoulos (p.), Milan Bomastar (ps), Adrián Casqueiro (2), Marko Milosavlevic (3), Jaime Fernández (2), Zanas Virbauskas (4), Gonzalo Pérez (8), Theodoros Boskos (3), Nikolaos Liapis (1) et Santista (4).

ARBITRES

García Mosquera et Rodríguez Rodríguez. Ils ont exclu deux minutes de Haniel Langaro (9:14), Melvyn Richardson (19:10 et 27:08) et Aleix Gómez (54:08), du FC Barcelona ; et à Guilherme Borges (4:48), Jaime Fernández (18:01) et Adrián Casqueiro (53:00), d’ABANCA Ademar.

MARQUEZ TOUTES LES CINQ MINUTES

1-2, 3-5, 6-8, 8-10, 10-13, 13-15 (repos), 15-16, 18-17, 20-19, 25-21, 27-25 et 30-27 (final).

INCIDENTS

Match correspondant à la Supercoupe d’Espagne de handball masculin disputé au Pavillon Vicente Trueba (Torrelavega).

De cette façon, Carlos Ortega a remporté son premier titre en tant qu’entraîneur du Barça après avoir remplacé Xavi Pascual cette saison et ce mardi, il pourrait ajouter le deuxième s’il bat Fraikin Granollers dans une nouvelle édition de la Supercoupe de Catalogne.

La meilleure preuve en est que les Léonais n’ont jamais perdu dans tout le premier acte, avec un Gonzalo Pérez Arce infaillible des sept mètres (cinq pénalités transformées sans faute) et avec une belle prestation sous les bâtons du gardien grec Panagiotis Papantonopoulos.

La première partie était un affichage tactique par le vétéran Manolo Cadenas, qui a trouvé la formule pour ralentir au maximum le match et minimiser les pertes dans le but d’empêcher le jeu rapide qui a caractérisé les Catalans ces dernières années dans des locaux qui resteront avec Carlos Ortega.

Virbauskas a fait une première partie remarquable

| RFEBM

Le fait est que deux buts de Dika Mem ils ont arrêté les premières attaques d’un Ademar il avait pris deux buts de location (5-5 en 12′), mais c’était un mirage. Très concentrée et dotée d’un Zanas Virbauskas remarquable, l’équipe léonaise s’est mise à rêver du titre en partant pour trois buts (6-9 en 16′).

La défense léonais, fermée autour de Fàbregas

| FCB

Le Barça a souffert, ils n’étaient pas à l’aise en attaque et cumulé les exclusions avec deux presque de suite pour Melvyn Richardson. Le cinquième penalty de Gonzalo Pérez a été établi à 11-15 trois minutes avant la pause.

Ceux de Manolo Cadenas sont venus attaquer pour repartir pour cinq buts, mais là, les champions des neuf éditions précédentes ont appuyé en défense pour obtenir un partiel de 2-0 grâce aux “cibles” d’Ángel Fernández et Blaz Janc qui ont clôturé le premier acte avec un 13-15 aussi inattendu que positif à la lumière de comment les circonstances s’étaient produites.

Carlos Ortega a lu la carte à ses joueurs à la pause et l’augmentation du niveau défensif a été la clé pour faire tourner le tableau des scores en seulement sept minutes (17-16), culminant avec une séquence de 6-1 sur 11-15 dans la dernière ligne droite du premier acte.

Dika Mem, se levant sous le regard de Virbauskas

| FCB

Ademar n’était pas disposé à jeter l’éponge si facilement et Cadenas a eu recours à l’attaque sans gardien de but pour tenter de retrouver une clarté offensive. Le problème est que Pérez de Vargas a commencé à apparaître et tout cela a conduit à la Premier avantage du Barça de deux buts après la “cible” de Luka Cindric à 15 minutes de la fin (21-19).

Trois buts quasiment consécutifs et une passe décisive de l’Egyptien récupéré Ali Zein ont coïncidé avec les meilleures minutes en Supercoupe d’un Barça qui est venu commander par quatre (24-20 et 26-22) et qui a également su résoudre le problème. dernière menace de réaction d’une équipe Léon fatiguée (27-25). Au final, une victoire 30-27 et… la 24e Supercoupe est là !