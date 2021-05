Le Barça recevra l’OK Liga pour dire au revoir aux Palau

28/05/2021

Le FC Barcelone clôture la saison ce samedi en ce qui concerne le Palau à 20h00 (Barça TV) avec un duel contre le CP Voltregà Stern Motor après quoi il recevra un titre de champion de la OK Liga pour la huitième fois consécutive qu’il a remporté la journée dernière avec le retentissant 0-15 sur la piste du descendu Mataró.

La boîte azulgrana a joué dans un retour spectaculaire après avoir été à cinq points d’un Deportivo Liceo qui est déjà en avance de quatre en l’absence de cette dernière journée qui se jouera selon un calendrier unifié car il y a des problèmes à résoudre concernant la question de la permanence.

Pour se sauver, Taradell doit battre Palafrugell à domicile, qui se joue en évitant l’égalité pour la permanence, ainsi qu’en attendant qu’El Vendrell perde sur la piste de Reus, qui se battra pour atteindre la troisième place. De plus, Igualada (reçoit le relégué Lloret) et Calafell (fait de même avec Gérone), ont besoin de la victoire pour éviter de tomber à égalité pour la permanence.

De retour aux Palaos, Le Barça tentera d’ajouter une nouvelle victoire célébrer le titre de la meilleure façon possible et, accessoirement, continuer à préparer la Copa del Rey qui se tiendra du 10 au 13 juin à La Corogne.

C’est pourquoi le technicien Edu Castro a demandé de profiter de l’occasion qui leur est présenté ce dimanche après un parcours très compliqué dans lequel ils ont joué plus des deux tiers avec un but vide.

Le Barça a dû revenir cinq points au Liceo

“Nous avons l’opportunité d’offrir aux fans le titre le plus important de la saison et nous affrontons le jeu avec cette illusion. Les supporters et les clubs de supporters nous ont apporté leur chaleur à distance sur ce parcours très compliqué. Parmi les derniers championnats, cela a été dans lesquels nous avons dû ramer davantage », a commenté l’entraîneur barcelonais à Barça TV.

« Nous allons affronter une équipe très bien structurée et cela ressort très bien sur le contrecoup. En de nombreux points, c’est une équipe similaire à Noia Freixenet (rival en quarts de finale de la Copa del Rey), ” a déclaré Castro à propos du rival de ce samedi, septième et qualifié pour la WS Europe Cup.

Edu Castro a souligné l'excellent travail de son équipe

La personne chargée de récupérer le trophée en tant que champions de l’OK Liga sera Aitor Egurrola, qui continue de battre tous les records moins d’un mois après avoir eu 41 ans.

“Nous espérons que ce sera une fête et nous voulons célébrer un titre qui nous a coûté cher. Nous voulons partager ce titre avec eux. De plus, la meilleure façon de se préparer pour une compétition comme la Copa del Rey est de concourir”, a ajouté le capitaine barcelonais.