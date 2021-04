Le Barça reçoit la Bidasoa pour lancer le compte à rebours

12/04/2021 à 20:22 CEST

Le FC Barcelone reçoit ce lundi au Palau Bidasoa Irun à 18h00. (GOL et LaLigaSportsTV) dans le but de faire un pas définitif vers sa onzième Ligue Asobal d’affilée.

Leader très en vue avec 50 points en 25 rounds et avec un match reporté, l’équipe azulgrana dépasse déjà les irundarras de neuf points, qui sont des secondes. Par conséquent, une victoire porterait le revenu à 11 points alors qu’il n’en resterait que 14. C’est-à-dire que le titre pourrait «tomber» ce vendredi.

Immergé dans un marathon de championnat qui sera suivi de matches d’équipes nationales, le Barça tentera de faire face à ces rendez-vous au maximum. pour préparer les deux matchs de Quarts de finale des champions qui jouera en mai contre Meshkov Brest emmené par l’Espagnol Raúl Alonso.

Victimes

Xavi Pascual continuera ses rotations et ne pourra pas compter sur Aitor Ariño (blessé jusqu’à la saison prochaine) ou avec un Casper Mortensen qui fait face à la dernière ligne droite de sa récupération et pourrait revenir à la fin du mois. Pendant ce temps, Àlex Pascual reste le seul ailier gauche disponible.

Du côté des visiteurs, Jacobo Cuétara est licencié en raison d’un problème à la cheville gauche d’une de ses figures, l’aile droite internationale Kauldi Odriozola.

Sans fiducies

L’entraîneur du Barça a souligné l’excellent travail d’une Bidasoa qui est deuxième et ajoute quatre victoires consécutives, les 31-24 dernières contre l’Atlético Valladolid. «Nous allons faire face à une équipe très puissante qui nous complique toujours la tâche. Il a une façon de jouer très particulière qui nous oblige toujours à donner le meilleur de nous-mêmes et cette fois ce ne sera pas une exception », a commenté Xavi Pascual dans la précédente.

Domen Makuc est dans une très bonne ligne … mais il pourrait se reposer

| JAVI FERRÁNDIZ

“Bidasoa est une équipe très dangereuse qui a des joueurs décisifs dans toutes les positions: deux pivots extraordinaires, des compétences de tir avec Rodrigo Salinas et Racotea (il l’avait à ses commandes dans l’équipe de Roumanie), deux bons défenseurs centraux en tête-à-tête et connexion avec le pivot, finisseurs aux extrémités et bon objectif. Il n’est pas facile de gagner autant de jeux qu’eux », a ajouté l’exportateur.

Avec le souvenir du travail 27-37 du premier tour à Artaleku qui a été vu pour la phrase dans la première partie (12-20), les Irundarras arrivent au Palau avec deux ex-blues sous des bâtons comme Xoan Ledo et le très vétéran José Manuel Sierra (42 ans), avec le pivot international historique Julen Aguinagalde et avec Jon Azkue, Rodrigo Salinas et Sergio de la Salud comme autres références.