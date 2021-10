Le Barça reçoit le PSG dans un affrontement vital

20/10/2021 à 20h26 CEST

.

Le Barça, leader du groupe B de la Ligue des champions, accueille le Paris Saint Germain ce jeudi (20h45), l’éternel prétendant au titre, au Palau Blaugrana, dans un affrontement clé pour les deux équipes afin de continuer dans les positions privilégiées du tableau.

Les Catalans, après leur victoire lors de la dernière journée contre le Dinamo Bucarest, mener avec trois victoires et une défaite Groupe B à égalité avec le polonais Kielce et le hongrois Veszprém. Le PSG est quatrième, avec deux victoires, un nul et une défaite, à un point seulement des supporters barcelonais.

Curieusement, les deux Catalans avec les Parisiens ont perdu sur la piste de Veszprém (respectivement 29-28 et 34-31) et c’est un facteur de plus à prendre en compte demain. Le Barça arrive comme leader invaincu de la Ligue ASOBAL, après s’être imposé de manière retentissante en piste à Recoletas Atlético Valladolid (24-40).

A son retour dans la compétition européenne, Antonio Carlos Ortega pourra déjà compter sur le pivot français Ludovic Fabregas, qui revient dans l’équipe après avoir été absent à Valladolid en raison de la naissance de son premier enfant, et aussi avec l’ailier slovène Blanz Janc, qui a surmonté un processus fiévreux.

L’entraîneur de l’équipe du Barça est en attendant de récupérer aussi Le centre croate Luka Cindric, est intervenu pour la blessure qu’il a subie à l’épaule gauche le 17 septembre.

Le Barça vient de battre le Dinamo Bucuresti

| VALENTÍ ENRICHIR

Le positif est le bon moment d’Aitor Ariño et Timothey N’ Guessan au retour de ses blessures, le pas en avant franchi par le jeune défenseur central slovène Domen Makuc en direction de l’équipe et du efficacité extraordinaire du côté français Dika Mem, meilleur buteur de la compétition avec 31 réalisations.

Le PSG, également leader et invaincu en championnat de FranceIl se rend aux Palaos, où il n’a jamais gagné, conscient que l’enjeu est de taille, puisqu’une défaite pourrait lui permettre de décrocher l’une des deux premières places du groupe.

Valladolid Raúl González, sélectionneur de l’équipe de France, a un défi important cette saison. Son équipe, finaliste de la Ligue des champions en 2017 et troisième du Final Four en 2016, 2018, 2020 et 2021, espère atteindre son grand objectif, le titre.

Nikola Karabatic est le meilleur joueur de ce siècle

| .

Pour cela, malgré la victimes de Viran Morros (Füchse Berlin) et Dylan Nahi (Kielce), a conservé son effectif puissant, auquel il n’a ajouté que le central néerlandais Luk Steins, arrivé à mi-parcours la saison dernière pour couvrir la perte de Nikola Karabatic sur blessure.

Cinq hommes forment la colonne vertébrale de l’équipe : le gardien international Vincent Gérard ; l’arrière gauche danois Mikkel Hansen, son meilleur buteur (24 buts), le pivot polonais Kamil Syprzak (ex-Blaugrana remplacé il y a deux ans par Luís Frade), l’ailier gaucher catalan Ferran Solé et, bien sûr, son leader incontesté, le central Nikola Karbatic.

Ortega, prudent

L’entraîneur du Barça Antonio Carlos Ortega Il a prévenu que pour battre le PSG ce jeudi au Palau Blaugrana, ils devront jouer « un match très sérieux » et qu’ils auront également besoin « plus que jamais » du soutien des supporters.

Carlos Ortega fait pleinement confiance à son équipe

| DAVID RAMÍREZ

Malgré le fait que le champion de France arrive à la rencontre avec un bilan de deux victoires, un nul et une défaite, Ortega a souligné qu’elle était « l’une des équipes les plus puissantes d’Europe ». « C’est peut-être une équipe plus stable sur sa piste, mais c’est une équipe puissante avec deux joueurs de haut niveau à chaque poste », a déclaré l’entraîneur du Barça.