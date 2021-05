Le Barça reçoit Obradoiro après la “ gueule de bois ” européenne

05/05/2021 à 21:25 CEST

Pas de temps pour les célébrations après avoir obtenu le billet pour le Final Four à Cologne, Le Barça revient en compétition nationale ce jeudi, quand il reçoit Monbus Obradoiro, dans un match correspondant à le 34e tour de la Ligue Endesa.

L’équipe Azulgrana fait face à un match de “ triche ” car une certaine relaxation peut apparaître après la rencontre compliquée quart de finale contre le Zenit.

Et il ne sera pas facile de faire prendre conscience à l’équipe qu’il faut remettre les batteries pour se concentrer temporairement sur la Ligue jusqu’à l’arrivée du Final Four attendu. Il est en jeu de sceller la deuxième place du classement, raison importante pour repartir avec une certaine tension.

Rotations et repos

L’entraîneur du Barça pourrait donner des minutes aux joueurs qui ont eu moins d’importance dans cette série de l’Euroligue et donnez du repos à d’autres qui ont eu beaucoup plus de participation. Les rotations reviendront à l’équipe Blaugrana.

Ils affronteront une équipe motivée, qui pourrait sceller leur permanence dans la Ligue Endesa s’ils remportent l’un des deux matchs auxquels ils jouent cette semaine.. La contribution de Kassius Robertson (15 points) ou Steven Enoch’s, qui s’est démarquée ces dernières semaines, avec une moyenne de 9,2 points et 4 rebonds.

Le Barça reçoit Obradoiro ce jeudi et se rend à Séville pour affronter le Betis dimanche (12h30) et il ne rejouera plus aucun match avant les 19, 20 ou 21 mai, date à laquelle il recevra Baskonia. Le dernier jour de la ligue régulière vous amènera à Tenerife, les 22 ou 23 mai.