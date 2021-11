Le Barça reçoit Puente Genil avec Ben Ali sur la liste

19/11/2021 à 22:17 CET

À peine 40 heures après avoir vu Kielce mettre fin à une séquence de six ans jeudi soir dernier sans perdre un match européen aux Palau, Le Barça rejouera ce samedi à domicile contre Ángel Ximénez Puente Genil à 12h00 (GOL, LaLigaSportsTV) dans un match de championnat auquel il tentera d’ajouter sa onzième victoire pour rester en tête du classement avec une énorme autorité (il a un match reporté).

La grande nouvelle est la présence à l’appel du nouveau Youssef Ben Ali, qui donnera du repos à un Ludovic Fàbregas « touché » et laisse ainsi le jeune joueur Artur Parera hors de la liste.

Né en Tunisie et nationalisé qatari, Ben Ali a 34 ans et a initialement signé pour un mois jusqu’à la pause compétitive pour l’Européen, même si s’il le fait très bien, il ne serait pas exclu qu’il continue.

En ce sens, l’idée du club est de profiter de ces presque deux mois sans compétition pour trouver un renfort de plus de garanties en termes de présent et d’avenir, puisque Carlos Ortega veut avoir trois pivots dans l’équipe comme cela s’est produit avec Xavi Pascual. Pourquoi Iturriza (FC Porto) n’a-t-il pas été signé alors l’été dernier malgré le fait qu’il y ait eu un accord ? Pourquoi était-ce une signature du précédent directeur sportif ? Mystères de la vie avec le nouveau technicien comme grande victime.

Dika Mem, jeudi contre Kielce

| .

D’ailleurs Ortega devra continuer les rotations malgré un effectif beaucoup plus réduit et avec moins de ressources, puisque mercredi il est temps de rendre la visite à Kielce le premier jour du deuxième tour avec la victoire comme seul antidote possible pour éviter que la première place du groupe ne soit éloignée définitivement.

Ángel Ximénez Puente Genil réalise un excellent début de saison et occupe la sixième position avec 11 points, cinq au-dessus de la zone de relégation et a le Brésilien Da Silva (52) et Javier García (44) comme principaux talons aiguilles en attaque, tous deux devant les 42 qu’il présente comme un directeur maximum de Barcelone un Dika Mem dans un moment de forme colossal malgré les Jeux.

Cette douzième journée a commencé ce vendredi avec la victoire de Fraikin Granollers sur la piste Incarlopsa Cuenca par 29-34 se réaffirmer à la troisième place à un point de Bidasoa Irun avec six buts d’Àlex Márquez, Esteban Salinas et un Pol Valera qui continue de progresser.