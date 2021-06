Le Barça reçoit un dangereux Lenovo Tenerife dans un play-off “non-stop”

06/06/2021

Le à 18:28 CEST

Pas le temps de digérer le passage en demi-finale de la Ligue Endesa, Le Barça donne le coup d’envoi des demi-finales ce lundi (21h15) avec la visite au Palau du dangereux Lenovo Tenerife.

L’équipe de Tenerife a terminé à la troisième place de la saison régulière, et est une rivale exigeante pour les Catalans, qu’ils devront montrer leur meilleur côté défensif contre l’équipe qui attaque le mieux dans la Ligue Endesa.

Pour cette raison, ils ne peuvent baisser la garde et encore moins aux Palaos, où ils auront à nouveau le soutien des spectateurs après le troisième match contre Joventut qu’ils ont brillamment résolu (94-73).

Gagnez d’abord, clé

Remporter la victoire dès le premier match semble presque une obligation puisque dans une série aussi courte seulement trois matchs, une glissade dans ce début de demi-finale Je mettrais toute la pression du monde sur le plateau de Jasikevicius, qui affronte ce play-off pratiquement sans repos depuis son retour du Final Four.

L’entraîneur du Barça il espère avoir Nick Calathes dès le début du match, un joueur de base dans les schémas du Barça et qu’il a dû se reposer dans la série contre Joventut après s’être blessé à la cheville lors du Final Four.

Saras a déjà souligné qu’il sera en meilleure forme qu’en quarts de finale, par conséquent, une plus grande participation de la base américaine est attendue. Bolmaro et Hanga vous accompagneront dans la direction, où il sera essentiel d’arrêter l’ancien joueur vétéran du Barça, Marcelinho Huertas.

Kuric, dans un doux moment

En faveur des Catalans, le bon moment de confiance de Kyle Kuric, qui a détruit La Penya au troisième quart, et qui a matérialisé les six triplés qu’il a tenté. On verra aussi si la star du Barça, Nikola Mirotic parvient à élever la barre du jeu car le Barça en a besoin si vous ne voulez pas souffrir devant l’équipe de Tenerife.

Aussi L’apport des pivots sera important, avec un Brandon Davies, synonyme de bagarre, tandis que Pau Gasol semble prêt à affronter plus de gallons après sa belle performance lors du troisième match. Devant eux, ils auront le MVP de la Ligue Endesa, Shermadini, qui les mettra sûrement à l’épreuve.

ETl On ne peut pas faire confiance au Barça malgré ses deux victoires en saison régulière. Au premier tour, l’équipe du Barça a gagné par 81-74, et il y a quelques semaines à peine, elle l’a fait aussi à Tenerife, avec tout décidé, par 72-96, lors d’une grande exposition du Barça, avant le Final Four.

Un duel spectaculaire et que le Barça doit affronter comme une authentique finale pour se rapprocher un peu plus de la finale tant attendue de la Ligue Endesa, dans le but de se battre pour un titre qui attendait depuis trop longtemps.