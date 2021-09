Le Barça remporte son deuxième titre en trois jours !

in

08/09/2021 à 22:32 CEST

Le FC Barcelone a réalisé sa neuvième Supercoupe de Catalogne des neuf éditions disputées avec une nette victoire 36-26 contre Fraikin Granollers qui a accueilli ce tournoi ainsi que celui féminin, dans lequel KH-7 Granollers s’est imposé dans le duel avant Sant Quirze.

FCB

GRA

FC BARCELONE, 36

(15 + 21) : Leo Maciel (g.), Thiagus Petrus (1), Melvyn Richardson (6, 1p.), Ludovic Fàbregas (4), Luka Cindric (5), Blaz Janc (2), Ángel Fernández (2 ) ) -initiale sept-, Luís Frade (1), Domen Makuc (2), Ali Zein (2), Aleix Gómez (1), Dika Mem (2), Martí Soler (2) et Aleksandar Cenic (1),

FRAIKIN GRANOLLER, 26 ans

(11 + 15) : Rangel Luan (p.), Pol Valera (5, 1p.), Àlex Márquez (3), Esteban Salinas (1), Antonio García (2, 2p.), Sergi Franco (1), Adrià Martínez (2) -sept partant-, Marc Guàrdia (ps), Oriol Rey, Joan Amigó (3), Jan Gurri (1), Chema Márquez (4), Édgar Pérez (3), Gerard Domingo et Víctor de Sande (1 ).

ARBITRES

Andreu Marin et Ignacio García (catalan). Ils ont exclu deux minutes de Pol Valera (12h00), de Fraikin Granollers ; et à Ali Zein (22:57), Luís Frade (23:10), Thiagus Petrus (25:35) et Ludovic Fàbregas (33:57).

MARQUEZ TOUTES LES CINQ MINUTES

5-1, 7-3, 9-5, 9-8, 12-8, 15-11 (repos), 19-12, 24-16, 27-18, 30-20, 33-25 et 36-6 (final).

INCIDENTS

Finale de la Supercoupe de handball masculin de Catalogne jouée devant 1 300 spectateurs au Palau Olímpic de Granollers.

La boîte azulgrana a affronté le choc si seule trois jours après avoir soulevé la Supercoupe d’Espagne avec souffrance face à Ademar (30-27) alors que les Granollerenses viennent de fêter leur passage au tour suivant de la Ligue européenne.

Sous l’œil vigilant du président Joan Laporta, La mise en scène du champion de toutes les éditions a été excellente avec une défense acharnée menée par Thiagus Petrus et avec un notable Leo Maciel dans les buts, ce qui a conduit à un sans-faute 5-1 en passant par 5′.

Avec 8-3 et juste après le troisième but par Luka Cindric, Antonio Rama a arrêté le jeu pour demander à ses joueurs plus d’intensité. “Descendre défendre dépend aussi de vouloir le faire”, a déclaré l’entraîneur de Granollerense à ses joueurs avec un ton critique.

Ludovic Fàbregas, dans une action de match

| FCB

Et le jeu a complètement changé, au point que les locaux ont équilibré le reste de la première mi-temps. En fait, le Barça a passé cinq minutes sans voir le but en raison de ses propres erreurs et de la grande irruption de Marc Guàrdia dans le but. Tant que Sergi Franco a réduit au minimum le désavantage de Vallesan (9-8 en 20′).

Ceux de Carlos Ortega ils ont récupéré leurs signes vitaux avec une grande défense et ils ont même réalisé un 2-0 avec deux joueurs de moins en raison des exclusions d’Ali Zein (rigoureux) et d’un Luís Frade irrité par une faute flagrante non indiquée dans l’action précédente.

Ainsi les choses, la Gaule Dika Mem a marqué deux buts d’affilée pour envoyer le match aux vestiaires à 15-11… mais il a dû se rendre immédiatement sur le banc en raison d’un problème à la cheville gauche qui, à en juger par ses gestes, est récurrent. Il n’a plus joué.

Melvyn Richardson, un génie du handball

| FCB

L’équipe Blaugrana est très bien rentrée des vestiaires et entre le onzième arrêt de Maciel (la magnifique prestation de l’Argentin) et trois buts suivis d’un Langaro ferme la différence a augmenté jusqu’au 19-11 au bord de la 35e minute.

Un grand Melvyn Richardson et Cindric a pris le relais en attaque contre une équipe locale qui a souffert en défense (29-18 à la minute 47′), mais à partir de là, d’excellentes minutes de Pol Valera ont ramené Granollers à la vie et ont forcé Ortega à arrêter le match avec 33-35 à sept minutes de la fin.

De toute façon, la neuvième Supercoupe de Catalogne était aussi le Barça contre un rival notable qui a fini par perdre par xx-xx. En d’autres termes, le Barça d’Ortega a remporté ses deux premiers titres en seulement 72 heures. Le prochain pourrait être le Super Globe début octobre.