Le Barça remporte un duel catalan tourné vers l’avenir

26/05/2021 à 20:52 CEST

Sport.es

Le duel catalan de la Ligue ASOBAL, avec tout est résolu pour le Barça et Fraikin GranollersCe fut un affrontement aux gants blancs dans lequel la supériorité du Barça (39-23) n’a pas laissé le choix aux Vallesans, les deux équipes pensant à leur avenir proche.

FCB

GRA

Barça

39 – Barça (20 + 19) : Möller ; Áleix Gómez (4), Mem (2), Fábregas (4), Thiagus Petrus (-), Lángaro (3), Mortensen (5) – sept de départ – Raúl Enterríos (3), Janc (2), Álex Pascual (5) ), Makuc (1), Sorhaindo (1) Dolenec (2), Dioucou (1), Frade (6) et Pérez de Vargas (PS).

Granolleurs FBM

23 – Fraikin Granollers (11 + 12): Garde; Gassama (2), Alex Márquez (2), Esteban Salinas (3), Lancina (2), Antonio García (3.1p), Adrià Martínez (1) -partant sept- Valera (4.1p2), Chema Márquez (2), Gurri (2), Franco (-), Edgar Pérez (1), De Sande (1) et Sastre (ps).

Arbitres

Óscar Raluy (îles Canaries) et Ángel Sabroso (îles Canaries).

Incidents

Match reporté de la 32e journée de la Ligue Asobal disputé au Palau Blaugrana devant environ 350 spectateurs.

Pour lui Barça de Xavi Pascual la vue est maintenant sur le Coupe Asobal et la Final Four de la Ligue des Champions les deux tournois restants et pour lui Granollers la lutte pour une place européenne la saison prochaine.

Si quelque chose mérite d’être souligné, c’est la belle performance des deux objectifs: Marc Garde pour lui Granollers Oui Kevin Möller dans le Barça, à la fois avec 18 et un facteur clé : 18 défaites de visiteurs et 16 contre-attaques du Barça. En l’absence d’une journée pour la fin de la compétition de championnat et après le triomphe d’aujourd’hui et champion pendant plusieurs jours, Le Barça compte déjà 86 matchs consécutifs (85 victoires et un nul) sans connaître la défaite.

Le dernier était précisément aux Palaos avant le Fraikin Granollers (27-28) le 13 avril 2018. De plus, le Barça a coupé la séquence de neuf victoires consécutives pour les Vallées qui, malgré cela, continuent de maintenir leurs options d’être en Europe la saison prochaine.

Sans Aron Palmarsson, Timothey N ‘Guessan Oui Luka Cindric blessé, le Barça il a été jeté comme toujours devant un adversaire qui tenait à peine (5-3 m.5) car le Barça (8 sur 10 en première mi-temps) et des défaites (12) ont déchaîné l’équipe de Antonio Rama.

Heureusement pour les Vallesans, qui n’avaient pas Marc Garde, le score n’était pas plus large pour les douze arrêts de cette période de son but Marc Garde, bien que l’azulgrana Kevin Möller, traîné derrière avec huit. Pascual a fait tourner tous ses hommes en seulement quinze minutes et a proposé une nouvelle variante en plaçant l’ailier gaucher slovène Blaz Janc comme arrière droit tournant avec Jurer dolenec Oui Dika Mem pour rafraîchir les troupes dans cette position.

Le Portugais Luis Frade a également eu de nombreuses minutes dans le pivot en guise de soulagement de Ludovic Fabregas, en ajoutant 6 points. L’avantage maximum du Barça était de 17 buts (35-18, m.49).