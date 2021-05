Le Barça rencontre l’UMA Antequera avec Plaza comme protagoniste

25/05/2021 à 21:39 CEST

Dans une rencontre rare et sans intensité excessive, Le FC Barcelone a battu le BeSoccer UMA Antequera relégué par 5-2 et il dort ce mardi quatrième avec 63 points, deux de plus qu’un Jimbee Cartagena qui reçoit ce mercredi Jaén Paraíso Interior. Tout indique un duel en quart de finale contre celui de Duda.

FCB

FOURMI

FC BARCELONE, 5

(1 + 4): Dídac (p.), Aicardo (1), Marcenio, Adolfo (1), Ximbinha -partant cinq-, Bernat Povill, Ferrao (1), Esquerdinha, André Coelho, Daniel (2), Adolfo ( 1), Matheus, Joselito et Dyego.

BESOCCER UMA ANTEQUERA, 2

(0 + 2): Cone (p.), Cobarro, Álex Fuentes, Miguel, Óscar -five partant-, Javi Amorós, Joaki (1), Alvarito, Canto, Vargas, Nando et David Velasco (1).

ARBITRES

Carreira Romero et Ferrero Carballal (Galiciens). Ils ont montré un carton jaune au visiteur Cobarro (29:08).

BUTS

1-0, Ferrao (7:33); 2-0, Aicardo (21:06); 3-0, Daniel (25:13); 4-0, Daniel (26:38); 4-1, Joaki (27:12); 4-2, David Velasco (31:23); 5-2, Adolfo (39:36).

INCIDENTS

Match correspondant à la 33e et avant-dernière manche de la phase régulière du championnat de première division de futsal masculin, disputé devant 450 spectateurs au Palau Blaugrana (Barcelone).

De toute façon, tous les yeux étaient rivés Place Andreu après que le club a annoncé quelques heures avant le match que l’entraîneur du Barça ne continuerait pas sur le banc la saison prochaine, comme cela se produira avec le manager Txus Lahoz.

Bien qu’il n’y ait aucune confirmation à ce sujet, le grand favori pour lui succéder sur le banc est le “ mythe ” Javi Rodriguez, qui a battu le Barça à plusieurs reprises cette saison avec Industrias Santa Coloma. Dans la chambre se trouve Jesús Velasco, l’entraîneur qui a élevé l’Inter de Ronaldinho et qui ne continuera pas dans l’ACCS parisien.

De retour aux Palaos, la victoire du Barça était presque obligatoire pour maintenir leurs chances d’avoir un avantage de piste en quart de finale et plus encore du fait que le visiteur a déjà perdu la catégorie.

Les locaux ont commencé très plat et d’abord Óscar et plus tard Joaki ont forcé Dídac à s’utiliser à fond, jusqu’à ce que finalement au bord de 5 ‘ils fassent de même avec Ferrao et Esquerdinha Cone.

En 8 ‘, c’était 1-0 dans un groupe magistralement lancé par Marcenio qui a épissé au bas du collant Ferrao et, bien que Dídac ait évité l’égalité de Cobarro dans l’action suivante, le jeu a commencé à changer.

Ferrao a ouvert le score avec un grand but

| JAVI FERRÁNDIZ

Cone a évité les buts d’Adolfo, d’Aicardo après un grand vol et de Joselito avec Dídac jouant presque «cinq», bien qu’Óscar ait terminé dans une excellente position pour que le gardien du Barça brille. Oui au bord du repos Colomense Adolfo il a lancé le poteau.

Aicardo a secoué l’aube du deuxième acte avec un grand but coup franc (2-0) … comme il va lui manquer la saison prochaine! Dans les meilleures minutes du Barça, Daniel a signé un doublé (4-0) que Joaki a atténué à la 27e minute avec 4-1 dans un compteur rapide.

Cone a évité le but de Ferrao dans une autre volée, mais immédiatement après une défaite d’Adolfo a permis à David Velasco de réduire encore l’écart et mettre UMA Antequera à seulement deux buts avec plus de huit minutes à faire.

L’UMA Antequera n’a jamais abandonné

| JAVI FERRÁNDIZ

Entre la baisse de tension chez les hôtes barcelonais et la relative proximité du tableau de bord, l’équipe dirigée par les médias Moli a tenté de brûler leurs navires et a commis la cinquième faute à 3:58 de la fin pour les quatre que son rival a dans l’une des facettes dans lesquelles il a fait des vagues ces derniers temps.

L’UMA Antequera l’a essayé avec Alvarito comme gardien-joueur, mais le Barça s’est défendu avec suffisamment de solvabilité et même Adolfo a clôturé le score avec la passe 5-2 d’Esquerdinha après une action sensationnelle de Ferrao, qui a tenu le ballon au lieu de risquer d’éviter l’attaque avec cinq visiteurs.