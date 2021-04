Le Barça rencontrera son rival en demi-finale le 18 avril

01/04/2021 à 10h45 CEST

Inès Sanchez

L’Olympique et le Paris Saint Germain reviendront face à face le dimanche 18 avril dans le match correspondant aux quarts de finale de l’UWCL. Bien que pour le moment, le calendrier définitif soit inconnu. Le match aurait dû être joué mercredi dernier, mais le six cas positifs détectés dans le club lyonnais ils ont forcé l’équipe à s’isoler complètement.

De ce match viendra le rival du Fútbol Club Barcelona, ​​qui qualifié pour les demi-finales mercredi après avoir surmonté le match nul contre Manchester City. Bien qu’ils aient perdu 1-2 au match retour, le 3-0 de Monza leur a valu de certifier leur passe.

Les deux clubs se connaissent très bien. Et cette année, le PSG semble avoir remporté le match en championnat, bien qu’avec une différence d’un point. Cependant, L’histoire de l’Olympique avec la Ligue des champions les place parmi les favoris de la rencontre. Le match aller a été très serré et a fini par opter pour les vingtièmes champions d’Europe par le minimum. Comme d’habitude, le capitaine Renard décida. Et il l’a fait en matérialisant le penalty que l’arbitre a indiqué à quatre minutes de la fin.

Ainsi, la cravate reste ouverte. Et l’un ou l’autre des deux pourrait se qualifier pour les demi-finales de l’UWCL, un tour dans lequel les deux équipes se sont affrontées la saison dernière, et l’Olympique a fini par gagner 1-0, le même résultat qu’ils maintiennent après ce premier match. L’Olympique n’a raté que deux demi-finales depuis la campagne 2010-2011, 2013-2014 et 2014-2015. Lors de cette dernière édition, il a été éliminé en huitièmes de finale par ce qui est désormais son rival par 2-1.

Les deux rivaux représentent un grand défi pour le Barça. Et en fait, avec les deux, ils ont des comptes en attente. Ils n’ont pas vaincu les deux matchs consécutifs contre le PSG. Ni les quarts de finale contre l’Olympique ni la finale de l’UWCL qu’ils ont disputée. C’est l’occasion pour l’équipe de Lluís Cortés de Battez les fantômes du passé et faites savoir qu’ils se sont imposés comme l’une des grandes équipes d’Europe.