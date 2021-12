Le Barça rend visite à Anadolu Efes avec un air de revanche

02/12/2021 à 19:47 CET

Jeu à part entière à la salle des sports Sinan Erdem, qui aura une pleine capacité, avec 16.000 spectateurs dans les tribunes, quand les deux finalistes de la dernière Euroligue se rencontrent ce vendredi (18h30), et avec un Barça encore « blessé » par la défaite subie à Cologne (81-86) et qui l’a laissé sans le troisième L’Euroligue dans son histoire.

Un duel avec toutes les incitations avec deux équipes qui connaissent des dynamiques différentes cette saison. Alors que le Barça est en tête du classement (10-2) après quatre victoires consécutives, Anadolu Efes a connu un début plutôt décevant, même si le mois dernier, il a été refait, et avec quatre victoires d’affilée, il a fait un bond au classement (6-6).

Mais le souvenir de la finale intense à Cologne prévaut et les deux équipes sortiront sûrement prêtes à tout, avec le Barça voulant régler ses comptes et montrer qu’ils sont les grands candidats au titre cette saison tandis qu’Anadolu Efes voudra se réaffirmer comme l’un des candidats à prendre en compte également cette année.

Mirotic doit mener au Barça

Ce sera une belle opportunité pour Nikola Mirotic de s’affirmer comme le leader de ce Barça, et plus après sa fin irrégulière de la saison dernière dans laquelle il n’a pas brillé exactement. Il affrontera le puissant Vasilije Micic, MVP de la saison dernière et joueur clé avec Shane Larkin, le couple le plus « létal » de cet Anadolu.

Pour les Catalans, bien défendre ces deux joueurs sera essentiel si vous voulez avoir des options de victoire, contrôle du rebond, tout en atteignant de bons pourcentages de tir, avec Mirotic, Kuric et l’incorporation de Laprovittola et Jokubaitis dans la direction, qui doivent aussi apporter des points.

Pour le centre turc Sertac Sanli, ce sera un match spécial et il risque de ne pas être très bien accueilli par ses anciens fans après avoir décidé de quitter l’équipe championne et de rejoindre le Barça. Tes bonnes minutes dans le zona sera important avec un Brandon Davies décisif en Europe