Le Barça renforce le leadership avec la ‘samba’ de Chapecó

23/12/2021 à 22:04 CET

Le Barça a renversé la vapeur pour s’imposer 1-3 sur le terrain de Levante ce jeudi avec autant de Chapecoenses Pito (deux) et Ferrao (un) pour redevenir le leader solo avec 31 points, trois de plus qu’une Viña Albali Valdepeñas qui viendra le 4 janvier. Ce fut une rencontre sensationnelle.

LEV

PUB

LIFT UD, 1

(1 + 0): Fede (p.), Maxi Rescia, Hamza, Rafa Usín, Pedro Toro -cinq titulaires-, Mario Rivillos, Roger Serrano, Juanjo Caro, Marc Tolrà et Gallo.

BARÇA, 3

(0 + 3) : Dídac (p.), Carlos Ortiz, Matheus, Dyego, Adolfo -cinq titulaires-, Ferrao (1), André Coelho, Sergio Lozano, Marcenio et Pito (2).

ARBITRES

Carlos Panadero et Héctor Mayo (Madrid). Ils ont montré un carton jaune aux locaux Mario Rivillos (6h01), Roger Serrano (19h08) et Pedro Toro (36h30) ; et le visiteur Sergio Lozano (15h00).

BUTS

1-0, Sergio Lozano, but contre son camp (14:49); 1-1, Piton (25:22); 1-2, Ferrao (38:19); 1-3, Pito (39:32) ;

INCIDENTS

Match correspondant au 12e tour de la première division masculine de futsal, disputé devant 1 300 spectateurs au Pavillon Municipal de Paterna (Valence).

Avec une seule séance d’entraînement commune en raison du calendrier inhumain que la FIFA, l’UEFA et la RFEF ont perpétré pour cette saison, L’équipe azulgrana a rendu visite à un rival contre qui elle a sué de l’encre en finale de la dernière ligue et celui qui a battu avec autorité il y a deux mois en Ligue des champions (2-9).

En nette amélioration ces derniers jours, l’équipe parfaitement dirigée par le jeune Diego Ríos a mis une pression intense en première ligne et le grand protagoniste des premières minutes était l’azulgrana Adolfo, qui récupère un ballon pour Ortiz pour tester un grand Fede et centre pour éviter le but de Hamza dans l’autre but.

Roger Serrano a démontré sa grande qualité

Malgré l’égalité, le Barça était supérieur. Maxi Rescia a pris un coup de Matheus sous les bâtons dans le 3′ et Fede s’est servi de la profondeur à deux reprises sur les tirs de Ferrao, la seconde précédée d’une faute sur un autre « ancien » comme Mario Rivillos qui n’a seulement pas vu une paire d’arbitres cohérente lui permettant peut-être de trop jouer.

Maxi Rescia n’a pas réussi à terminer le but à la 10e minute après une défaite d’Adolfo, et après deux occasions par Ortiz et un notable Matheus, le 1-0 à 15′. C’est à la sortie d’un virage qu’il s’est dirigé Rescia lui-même (ancien champion du monde et ancien champion Industrias Santa Coloma) et le ballon a touché Sergio Lozano, qui a délogé Dídac.

Avant la pause, des minutes stellaires du ‘magicien’ Roger Serrano. Le culé et le canterano barceloniste ont rejoint une passe de Rivillos en 18′ pour que Dídac brille en retirant le ballon de l’équipe et a tiré presque sans angle en 19′. Il était temps de revenir ou au moins de tirer pour garder la première place seul.

Le Barça est sorti déterminé à équilibrer le score et Ferrao n’a pas réussi à terminer après une belle action de Marcenio à la 23′ en prélude au but. Fede a réussi à repousser un missile d’Adolfo en 25′, mais n’a pas attrapé le ballon et Pito a mis la pointe pour établir le 1-1.

Levante n’avait pas perdu beaucoup moins la face à un match très équilibré et Hamza forcé à un Didac en grand moment dessiner une main miraculeuse en 27′ pour éviter le deuxième objectif local. Le problème, c’était les fautes (pas de local et trois visiteurs… et que la collégiale condescendante avait pardonné un cumulatif).

Ferrao et Pedro Toro se battent pour la possession

Les azulgranas ont fait des mérites pour aller de l’avant, mais le coup de pied du ‘Spartan’ Carlos Ortiz s’écrasa violemment sur le poteau à la 28′, Matheus heurta Fede à la 30′ et le but local empêcha également Adolfo de marquer à la 35′.

Après un tir de Sergio Lozano qui n’a pas trouvé de finisseur, Pedro Toro a affronté Dídac et le gardien catalan a évité le 2-1 en faisant le centre de manière sensationnelle. Aussi, ce qui est arrivé était le 1-2 dans une action magique de Pito, qui a combiné avec André Coelho pour les Portugais pour donner le but fait à un Ferrao qui en a déjà 13 et atteint le Slovaque Drahovsky (Industrias Santa Coloma) dans le ‘Pichichi’.

Levante a essayé avec une attaque de cinq et là, le meilleur défenseur inférieur de la planète a semblé condamner le match. Adolfo a récupéré le ballon, a tenu une seconde et combiné avec Sifflet pour que Chapecó signe son premier « double » de championnat avec le Barça dans ce qui était 1-3 définitive.