Le Barça reste blindé malgré le COVID-19

16/12/2021 à 22:18 CET

Le Barca, réduit à nouveau par les pertes dues au COVID-19, a également battu Lleida Llista Blava avec les pertes importantes de Di benedetto et Joan Cañellas, 4-0 dans un match qui, dès le coup de sifflet d’ouverture, il était clair que ce ne serait pas facile pour les hommes d’Edu Castro.

FCB

LLEI

Barça

Sergi Fernández, Ignacio Alabart, Sergi Panadero, Joao Rodrigues et Hélder Nunes – cinq départs – Matías Pascual et Sergi Llorca.

Finques Prats Lérida

Martí Serra, Oriol Vives, Andreu Tomás, Sergi Duch, Jepi Selva -cinq partants- Jordi Badia et Sergi Folguera.

Buts

1-0, Joao Rodrigues (12′) ; 2-0, Joao Rodrigues (22′) ; 3-0, Matías Pascual (44′) ; 4-0 Joao Rodrigues (48′)

Arbitres

Josep Antoni Ribó et Tània Pardo

Incidents

Match de l’OK Liga correspondant à la onzième journée disputée au Palau Blaugrana ce jeudi en raison du report dû au différend de la compétition européenne des Finques Prats Lleida.

Avec les absences forcées d’Aitor Egurrola, Pau Bargalló et Nil Roca, infectés par le coronavirus, le Barça a exercé une domination sur la piste, mais les premières occasions plus nettes sont venues du côté de Lleida sur le bâton d’Oriol Vives qui l’a heurté Sergi Fernández a récupéré – COVID-19 est également passé – à deux reprises consécutives, la deuxième lors d’un tête-à-tête avec le joueur de Lleida que « Chencho », très habile, a remporté le match.

A partir de là, l’équilibre s’est maintenu grâce aussi à les arrêts de Martí Serra, mais il n’a pas réussi son action à la 12e minute lorsque Joao Rodrigues a terminé une belle passe décisive de Sergi Panadero, capitaine en l’absence d’Egurrola, et c’est ainsi que le score s’est ouvert (1-0).

Et quelle pourrait être l’égalité avec un ballon partagé entre Jepi Selva et Joao Rodrigues Que les Portugais ont pris devant les protestations de l’équipe de Lleida et après un grand jeu, il a trompé Serra à ‘lo Laudrup’ avec son regard dans la direction opposée au coup de pied, réalisant un doublé qu’il a dédié à sa fille Maria, née à peine deux jours il y a.

Deuxième partie avec peu de rythme

La seconde mi-temps était totalement différente de la première. La pause a été installée sur le court de Palau avec les deux équipes précipitant leurs possessions, de longs jeux sans arrivées notables de danger dans les buts à l’exception d’un bâton pour chaque côté. Peu d’idées et peu de rythme dans un match qui s’est avéré trop long pour les deux prétendants malgré le court avantage des Catalans.

Matías Pascual a eu une belle occasion après la dixième faute de Lleida, mais Martí Serra a tendu une main providentielle pour éviter que le 3-0 ne monte au tableau d’affichage. Sans aucun doute, le match est entré dans une dynamique qui a beaucoup plus profité au Barça, malgré le fait que ce n’est pas leur jeu, qu’à l’équipe de Folguera qui a vu comment leurs actions ont été avortées à maintes reprises.

Le Barça a augmenté la pression sur Lleida à 15 minutes de la fin, ce qui a empêché Lleida de marquer et d’entrer dans le match. Les hommes d’Edu Castro maîtrisaient bien les tempos et ne souffraient pas de contenir le rival.

Les minutes ont été consommées sans nouvelles au Palau jusqu’à ce que Matías Pascual dans une contre-attaque rapide termine le jeu en soulevant le ballon et en battant Serra d’une manière irrévocable. Le 3-0 était une dalle pour l’équipe de Lleida qui a vu comment Joao Rodriguez est rentré chez lui avec un triplé après avoir atteint 4-0 et condamné le duel.