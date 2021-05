Le Barça retrouve sa crédibilité en Europe

05/05/2021

À 19:09 CEST

La victoire obtenue lors du cinquième match de quart de finale face au Zenit (79-53) renvoie le Barça au Final Four à Cologne, du 28 au 30 mai, qui célèbre après une longue absence de sept saisons.

Comme Saras Jasikevicius lui-même l’a reconnu après de la victoire contre l’équipe russe, «Le Barça devrait, par potentiel, être dans le Final Four chaque saison ou se battre pour l’une de ces quatre positions privilégiées & rdquor;. Et la vérité est que le Barça est absent de ce rendez-vous depuis sept ans. Trop pour un club avec ce budget et cette histoire.

Le Barça avait mérité le droit de disputer les quarts de finale avec l’avantage du court après avoir dominé la saison régulière (20-14). Maintenant, malgré des souffrances plus que prévu contre le Zenit, revient sur l’événement le plus attendu de la saison, où il affrontera un Armani Milan faisant sa première apparition dans un Final Four.

Le grand coup de coeur

Le Barça est présenté comme le grand favori pour atteindre la grande finale, même si cela doit être gagné sur le terrain contre l’équipe d’Ettore Messina, qui a également eu beaucoup de mal à battre le Bayern, lors du cinquième match.

Et le fait est que le Barça disputera son quinzième Final Four depuis que ce format a été adopté en 1988. Il n’était jamais arrivé que le Barça ait été exclu du Final Four pendant plus de trois ans..

Aujourd’hui, sept sont passés, et avec la possibilité de remporter la troisième Euroligue après ceux obtenus en 2003, avec Svetislave Pesic sur le banc, et 2010 avec Xavi Pascual. Et le fait est que l’histoire de l’Euroligue est liée au nom du Barça, en tant que l’une des équipes fondatrices et qu’il a une licence fixe dans la plus haute compétition européenne.

Deux titres et quatre finalistes

Depuis que le format actuel a été établi, Le Barça cumule un total de deux titres, quatre finalistes, trois troisièmes places et six quarts, qui totalisent 28 matchs joués, avec 11 victoires et 17 défaites.

Joan Laporta a remporté la dernière victoire du Final Four et veut célébrer un autre titre à Cologne

| JAVI FERRANDIZ

La dernière présence du Barça dans le Final Four remonte à l’édition 2014, qui s’est tenue au Mediolanum Forum, à Milan., déjà auxquels ils sont arrivés, en plus du Barça, de Madrid, du CSKA Moscou et du Maccani Tel Aviv.

Les Catalans ont croisé la route du Real Madrid, qui était le grand favori de cette édition, en plus de battre le Barça par un 100-62 retentissant. Dans ce jeu, Le Barça n’avait pas d’options, avec 14 triples des blancs, emmené par Sergio Rodríguez (21 points). Pour le Barça, le meilleur a été Ante Tomic, avec 16 points et 8 rebonds, mais ce n’était pas suffisant.

Dans la grande finale, le Maccabi l’a emporté sur Madrid, 98-86, remportant son sixième titre pour l’équipe hébraïque. Dans le match pour la troisième place, les hommes de Xavi Pascual ont battu le CSKA, 93-78.

Maintenant, sept saisons plus tard et après un long voyage à travers le désert sportif, Le Barça est de retour dans le top quatre avec une équipe spectaculaire, et avec un Pau Gasol, qui revient dans un Final Four comme celui qu’il a connu en 2000 à Thessalonique (Grèce). Un titre que le club attend depuis trop longtemps.