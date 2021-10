Le Barça revendique Industries

22/10/2021

Le à 21:37 CEST

Trois fois les Catalans sont tombés la saison dernière contre Industries de Santa Coloma, deux en Ligue (1-2 et 3-2) et un en Copa del Rey (3-1), en trois derbies qui a transformé l’équipe de ex-blaugrana Javi Rodriguez dans son ‘Bête Noire’.

Le Barça n’a plus battu Industrias depuis le 16 novembre 2019 (3-6), mais il arrive prêt à prendre sa revanche après ses deux victoires consécutives en Ligue contre Burela (6-1) et le Real Betis (4-1), après le revers contre Palma Futsal à ses débuts (6-2).

« Nous devrons souffrir car Industrias est une équipe très dynamique et intense et parce que nous sommes encore en phase de construction, mais il n’y a pas d’excuses car nous avons l’équipe que nous avons et nous représentons le club que nous représentons & rdquor;, l’entraîneur du Barça s’est exprimé clairement et avec force, Jésus Velasco, conscient du premier défi important du championnat de la ligue qui se déroule cet après-midi (16h00, BUT) à Pavelló Nou de Santa Coloma de Gramenet.

SEULEMENT DEUX ABSENCES

Ce premier derby, qui arrive peut-être trop tôt, sera néanmoins une excellente pierre de touche avant la dispute des Le tour principal de la Ligue des champions débutera la semaine prochaine en Lituanie. Devant tu auras un rival toujours difficile comme les industries, qui s’accumule une victoire contre Saragosse (3-11) et une défaite en ouverture contre Jaén (3-4).

L’entraîneur du Barça répéter l’appel quel bon résultat il lui a donné contre le Betis, avec toute l’équipe et à la seule exception d’Esquerdinha, blessé, tandis que Industries n’a que la perte de Cardona, également en raison d’une blessure.