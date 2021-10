Le Barça revient aux Palau avec une victoire contre Burela

15/10/2021 à 22:05 CEST

Le FC Barcelone a remporté sa première victoire en championnat de la saison ce vendredi après avoir battu Pescados Rubén Burela 6-1 avec autorité dans un duel dans lequel il était clairement supérieur pratiquement dès le coup de sifflet d’ouverture.

FCB

BUR

FC BARCELONE, 6

(4 + 2) : Dídac (p., 1), Sergio Lozano (1), Matheus, Adolfo, Ferrao (2) – cinq de départ -, Marcenio, Povill, Pito, Dyego, Esquerdinha et André Coelho (2).

POISSON RUBÉN BURELA, 1

(1 + 0): Kaluza (p.), Isma, Iago Míguez, Renato, Pitero (1) – cinq de départ -, David Pazos, Quintela, Wanderson, Levi, Lucho et Ñito.

ARBITRES

Juan Cerdà et Martínez García (Îles Baléares). Ils ont montré des cartons jaunes aux visiteurs Iago Míguez (24:30) et David Pazos (27:56).

BUTS

1-0, Ferrao (1:31); 2-0, Sergio Lozano (3:11); 3-0, Ferrao (10:27); 4-0, Coelho (11:26); 4-1, Pitero (13:36); 5-1, André Coelho (32:35); 6-1, Didac (39:27).

INCIDENTS

Match correspondant à la deuxième journée du championnat espagnol de futsal masculin de première division disputé devant 985 spectateurs au Palau Blaugrana (Barcelone).

La mise en scène du Barça était sensationnelle, avec le capitaine Sergio Lozano poussant et avec Ferrao faisant ce qu’il fait le mieux : marquer des buts. Un excellent début au Palau de la ‘ère Velasco’ après la défaite initiale prévisible à Palma (6-2) après seulement deux entraînements collectifs après la Coupe du monde.

Seulement 91 secondes s’étaient écoulées lorsque celui de Chapecó s’est magistralement tourné pour battre Kaluza et établir le 1-0, revenu qui a augmenté juste après 3′ dans un centre du Brésilien que Pitero a détourné et le capitaine Lozano en a profité pour signer le 2-0 au rebond à son retour aux Palau exactement neuf mois après sérieusement blessé devant le Kosovo Prishtina.

L’équipe galicienne a réussi à arrêter l’avalanche d’efficacité locale et a équilibré le jeu jusqu’à ce que la deuxième attaque locale arrive avec deux autres buts en seulement une minute. Le 3-0 à 10 minutes était l’oeuvre d’un Ferrao complétant ainsi son premier « double » dans la ligue actuelle après qu’Isma ait dévié la passe d’Adolfo.

Et dans le 11′ Le Portugais André Coelho a célébré son récent titre mondial avec 4-0 profitant d’une faute que Sergio Lozano a rebondi avec une grande intelligence. Avec quatre buts encaissés, Alberto Riquer a arrêté le match et placé Diego Quintela au poste de gardien de but.

Sergio Lozano a marqué dans les deux journées

| JAVI FERRÁNDIZ

Juste avant, une défaite de Ferrao avait profité de Pitero pour signer le 4-1 à la 14′. Y pese a que Pito creó peligro en un par de internadas en su debut como barcelonista en el Palau, lo cierto es que Dídac evitó el 4-2 con una excelente intervención al borde del intermedio a disparo también de Pitero, de largo el mejor de les visiteurs.

La deuxième partie a répondu au scénario habituel de ces réunions dans lesquelles une équipe augmente l’attaque avec cinq joueurs pour éviter que plus de buts ne « tombent » : un vrai toston Contre lequel Andreu Plaza a crié à plusieurs reprises lors de son passage sur le banc du Barça. À propos, il est maintenant l’entraîneur de l’Arabie saoudite.

Ferrao a marqué deux buts contre l’équipe galicienne

| JAVI FERRÁNDIZ

Dyego a heurté le poteau dans une grande action personnelle alors qu’il passait la 25e minute dans un Barça qui s’est défendu avec ordre et a profité de la première grande erreur du visiteur marquer 5-1. Le buteur était André Coelho, qui a rejoint Ferrao avec un autre « double ».

Le Barça, qui n’est toujours pas en excès sur le plan physique, avait un peu baissé le piston pour appuyer sur la pression dans les dernières minutes. Après la blessure du visiteur Wanderson, entre Pito et Ferrao ils sont devenus fous derrière Burela et finalement Dídac a fermé le score de son but avec le final 6-1 avec 33 secondes à jouer. Apparemment, le gardien veut continuer à être la clé du but et de l’attaque, comme l’année dernière