Le Barça revient dans le Final Four sept ans plus tard

04/05/2021 à 22:50 CEST

Le Barça s’est qualifié pour le Final Four à Cologne, qui se jouera à la Lanxess Arena, du 28 au 30 mai, après avoir battu le rocky Zenit de Xavi Pascual lors du cinquième match des quarts de finale, 79-53.

Les Catalans se qualifient pour leur quinzième Final Four, et surtout en ce moment, ils se battront pour leur troisième titre européen après ceux obtenus en 2003 et 2020.. Une date très lointaine dC’est la dernière fois que le Barça a remporté le titre de champion.

Et c’est que le Barça a dû attendre pas moins de sept ans pour revenir être parmi les quatre meilleurs d’Europe, une absence vraiment notoire pour une équipe habituée à se battre pour le titre.

Eliminé par Madrid

La dernière présence du Barça dans le Final Four remonte à l’édition 2014, disputés au Mediolanum Forum, à Milan, où ils sont déjà arrivés, en plus du Barça, Madrid, le CSKA Moscou et le Maccani Tel Aviv.

Navarro, contre Sergio Rodríguez, en demi-finale en 2014

| EUROLEAGUE

Les Catalans ont croisé la route du Real Madrid, qui était le grand favori de cette édition, en plus de battre le Barça par un 100-62 retentissant. Dans ce jeu, Le Barça n’avait pas d’options, avec 14 triples des Blancs, emmené par Sergio Rodríguez (21 points). Pour le Barça, le meilleur a été Ante Tomic, avec 16 points et 8 rebonds, mais ce n’était pas suffisant.

Dans la grande finale, le Maccabi l’a emporté sur Madrid, 98-86, remportant son sixième titre pour l’équipe hébraïque. Dans le match pour la troisième place, les hommes de Xavi Pascual ont battu le CSKA, 93-78.

Le Barça se rendra à Cologne dans son quinzième Final Four après une longue absence, au cours de laquelle il accumule un total de deux titres, quatre finalistes, trois troisièmes places et six quarts, qui totalisent 28 matchs joués, avec 11 victoires et 17 défaites.