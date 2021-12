Le Barça revient dans l’oasis de l’Asobal

04/12/21 à 21:01 CET

Affrontez votre dernier match à domicile du premier tour L’équipe d’Antonio Carlos Ortega, et il le fait avec les blessures guéries après avoir battu Porto en Europe et cautérisé un bain de sang de deux défaites en Ligue des champions.

Il n’y a rien de mieux que de retourner dans le domaine privé d’Asobal pour continuer à grandir et à assimiler les automatismes que l’entraîneur de Malaga veut inculquer à l’équipe. La visite à La Albericia Cantabrian à mesurer à Unicaja BM Sinfín (12h00) ne devrait pas, sur le papier, être plus qu’un autre processus de mérite dans la feuille de service immaculée de Culés. Les Catalans sont leaders et comptent les treize matchs disputés en championnat par succès.

Poussée finale

Melvyn Richardson ne fait pas confiance au mauvais classement des Cantabriques: « C’est un match à l’extérieur et on sait déjà qu’ils ne sont jamais faciles. Nous devons être très concentrés. Il reste trois rendez-vous avant de faire une petite pause et j’espère que nous continuerons dans cette voie & rdquor ;.